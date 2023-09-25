لماذا تتجه الدول الكبرى للشراكة الاقتصادية الشاملة؟.. خبير يجيب

أوضح الدكتور كمال الوصال، الخبير الاقتصادي، سبب اتجاه الدول للشراكة الاقتصادية الكبرى:"المعجزات الاقتصادية والنمو الاقتصادي يرتبط جدًا بوجود أسواق خارجية، والقدرة على غزو الأسواق".

أسباب اتجاه الدول نحو التكتلات والشراكات الاقتصادية

أضاف الوصال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن وجود الأسواق الخارجية بالنسبة لهذه الدول يعتبر محور من محاور النمو الاقتصادي لافتًا إلى أنه عندما يقوم دولتين بعمل شراكة ثنائية، فهذا يعني أن السوق بالنسبة لكل دولة يتحول إلى سوقين، وهذا يعني المزيد من التجارة والتشجيع على الاستثمار، إضافة إلى تسهيل عملية النمو وإعطاء أفق أكبر للاستثمارات ومدى أكبر لزيادة الانتاج، وهو ما ينعكس بصورة ايجابية على اقتصادات الدول المشتركة مع بعضها بهذه الشراكات.

وأوضح أن ما زاد من وتيرة هذه الشراكات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وجود التوترات السياسية في معظم دول العالم، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست بشكل أو بآخر بين القوى الاقتصادية العظمى، وبالتالي أصبح كل محور اقتصادي أو كل قوى اقتصادية تحاول أن تخلق تكتل لها يعطيها متسع أكبر من النمو.