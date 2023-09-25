الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تمويل: إنجازات مصر تحققت فى ظروف ضاغطة

هشام إبراهيم، أستاذ
هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار

قال د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن عنوان حلقة برنامج "كلام في السياسة" يمكن أن يكون "10 سنوات من الكفاح والإنجاز"، لأن  الإنجاز حين يتحقق في ظروف سهلة يكون الأمر طبيعيًا، لكن حين يتحقق في ظروف ضاغطة يكون أكثر صعوبة. 

أضاف هشام، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية في 2014 لم تكن مكتملة بأركانها، سلطة تنفيذية غير مستقرة، سلطة تشريعية غير موجودة، سلطة قضائية تواجه تجاوزات. 

أشار إلى أن بداية التفكير في المنظور الاقتصادي للدولة المصرية كان يجب أن تكتمل أركان الدولة، أو بتعبير الرئيس السيسي دوما "تثبيت أركان الدولة"، ومن هنا بدأ تثبيت شكل الدولة حتى نتمكن من البدء في مسار الإصلاح الاقتصادي، وحتى يجد المجتمع الدولي دولة مكتملة الأركان تتواصل معه. 

فكرة المشروعات القومية ليست التعامل مع التحديات الداخلية ولكن وضعها بمكانتها

وذكر أن فكرة المشروعات القومية ليست فقط التعامل مع التحديات الداخلية التي تواجه المواطن والمستثمر، لكن الفكرة الأساسية كانت وضع مصر في مكانة تستحقها، وبالنظر إلى المشروعات القومية من 2014 سنجد أنها أكبر من مجرد مشروع لحل المشكلات.

أستاذ التمويل الإنجاز ظروف ضاغطة صعوبة يتحقق الدولة المصرية المنظور الاقتصادي

مواد متعلقة

المستشار حسين أبوالعطا: أيدنا ترشح الرئيس السيسي مجددًا لاستكمال الإنجازات وتحقيق طموحات الشعب

حملات الدعم تتواصل.. مصريون بالخارج: الرئيس السيسى حقق الكثير من الإنجازات

النائب عمرو فهمى: ندعم السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل مواصلة الإنجازات وتحقيق التنمية الشاملة

اليونيسف: مصر حققت العديد من الإنجازات فى جميع مراحل التعليم

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

كمّل مشوارك.. طلاب مصر للرئيس: الوطن يناديك لاستكمال مسيرة الإنجازات

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى