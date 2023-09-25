أستاذ تمويل: إنجازات مصر تحققت فى ظروف ضاغطة

قال د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن عنوان حلقة برنامج "كلام في السياسة" يمكن أن يكون "10 سنوات من الكفاح والإنجاز"، لأن الإنجاز حين يتحقق في ظروف سهلة يكون الأمر طبيعيًا، لكن حين يتحقق في ظروف ضاغطة يكون أكثر صعوبة.

أضاف هشام، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية في 2014 لم تكن مكتملة بأركانها، سلطة تنفيذية غير مستقرة، سلطة تشريعية غير موجودة، سلطة قضائية تواجه تجاوزات.

أشار إلى أن بداية التفكير في المنظور الاقتصادي للدولة المصرية كان يجب أن تكتمل أركان الدولة، أو بتعبير الرئيس السيسي دوما "تثبيت أركان الدولة"، ومن هنا بدأ تثبيت شكل الدولة حتى نتمكن من البدء في مسار الإصلاح الاقتصادي، وحتى يجد المجتمع الدولي دولة مكتملة الأركان تتواصل معه.

فكرة المشروعات القومية ليست التعامل مع التحديات الداخلية ولكن وضعها بمكانتها

وذكر أن فكرة المشروعات القومية ليست فقط التعامل مع التحديات الداخلية التي تواجه المواطن والمستثمر، لكن الفكرة الأساسية كانت وضع مصر في مكانة تستحقها، وبالنظر إلى المشروعات القومية من 2014 سنجد أنها أكبر من مجرد مشروع لحل المشكلات.