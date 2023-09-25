أيمن محسب: المشروعات القومية كلمة السر وراء صمود الاقتصاد المصري

قال أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تخصيص بث قناة "إكسترا لايف"، لتسليط الضوء على المشروعات القومية حلم يتحقق.

وأضاف" محسب"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الصعوبة تخصيص بثًا على مدار 24 ساعة يتناول المشروعات القومية فقط.

وتابع، أن المشروعات القومية، والعاصمة الإدراية الجديدة والتي استوعبت 4 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات القومية هي كلمة السر لصمود المواطن والاقتصاد المصري أمام العثرة العالمية.

العالم كله تجمد لمدة عامين ومصر كانت تعمل وتكمل مشروعاتها

وأشار إلى أن العالم كله تجمد لمدة عامين ومصر كانت تعمل وتكمل مشروعاتها وهذه هي السمة الأساسية لشعب مصر وهدفها احترام المواطن والرئيس احترم المواطن وجعل المشروعات كلها لخدمته.