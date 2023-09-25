30 دقيقة.. تبادل الفرص الخطيرة بين الزمالك والمقاولون في الدوري

مر 30 دقيقة من الشوط الأول للقاء الزمالك والمقاولون العرب، المقام مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من الدوري.

الزمالك سيطر على مجريات الدقائق الأولى وكانت أولى الخطورة لتسديدة من زيزو في الدقيقة الثانية من خارج المنطقة تصدى لها محمود أبو السعودي.

وفي الدقيقة التاسعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق مصطفى شلبي من الطرف الأيسر شتتها الدفاع بنجاح.

في الدقيقة 21، سدد إيشو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بقليل فوق مرمى أبو السعود.

وكانت أول هجمة خطيرة للمقاولون بالدقيقة 24 برأسية خطيرة من محمد سالم بعد عرضية "جبنة" مرت بقليل فوق مرمى محمد صبحي.



الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

وانطلقت صافرة بداية اللقاء الذي يجمع بين النادي الزمالك ونادي المقاولون العرب مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة “أون تايم سبورت” مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء اليوم الإثنين، كما يتم متابعة الأحداث قبل المباراة وبعدها على القناة من خلال التغطية التي تقدمها والتحليل الفني من قبل باقة من محللي الأداء الفني وأيضا خبرات اللاعبين السابقين ضمن الاستديو التحليلي الذي يعقب المباراة كما يتم أيضا تحليل الأداء التحكيمي خلال لقاء اليوم من قبل أحد خبراء التحكيم.



تشكيل الزمالك.. زيزو أساسيًا وأوباما يقود الهجوم

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد طارق، محمد عبدالغني، حسام عبد المجيد، حاتم سكر

وخط الوسط: محمد حسام “بيسو”، عمرو السيسي، أحمد مصطفى "زيزو".

والهجوم: مصطفى شلبي، أوباما، أحمد عبد الرحيم “إيشو”.