الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسام راضى: الإيطاليون منبهرون بما حدث فى مصر من إنجازات

بسام راضي
بسام راضي

قال بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن الدولة خصصت أرقامًا كبيرة للمشروعات القومية، وكان هناك سعي إيطالي من خلال البرامج الحوارية الإيطالية لتوضيح المشروعات المصرية، وجدواها، والاستثمار فيه.

الإعلام الإيطالي مهتم بالمشروعات القومية المصرية

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه رحب بتوضيح المشروعات المصرية في البرامج الحوارية الإيطالية، لجذب الاستثمارات، وتوضيح المجهود المبذول لصالح الطرف الأجنبي من بيئة تشريعية وووجود عامل كبير وهو الإرادة السياسية لتذليل كل العقبات.

ولفت إلى أن أحد البرامج الإيطالية كان عن قناة السويس، شرح من خلاله ما حدث في قناة السويس الجديدة، والتطوير الذي شهدته، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات المصاحبة، والموانئ التي أُنشئت، والأرصفة، وبرنامج عن سياحة اليخوت في مصر.

وأردف: "الإيطاليون منبهرون بما حدث في مصر، من مشروعات وإنجازات، ومشروعات محطات المياه، مثل محطة مياه المحسمة التي تنتج مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة بحر البقر أكبر محطة في العالم التي تنتج 5.6 مليون متر مكعب من المياه، يوميًا، تزود المياه في مصر، ومحطة الحمام تبنى حاليًا لتنتج 7.5 مليون متر مكعب، تزود 2.5 مليار متر مكعب في السنة، يضخ في الدلتا والوادي".

إيطاليا سفير مصر في إيطاليا البرامج الحوارية الإيطالية المشروعات المصرية عزة مصطفى

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