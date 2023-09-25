"تعليم الغربية": افتتاح المعرض الختامي لمراكز تنمية القدرات والمبدعين لصيف 2023

افتتح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مساء اليوم الإثنين، المعرض الختامي لمراكز تنمية القدرات والمبدعين لصيف 2023، على مستوى الإدارات التعليمية العشر، في مسرح المديرية بـ مدرسة ناصر الثانوية الزراعية.

حضر الحفل السيد دنيا، موجه عام التربية الفنية، مدير إدارة الأمن، بالإضافة إلى لفيف من الموجهين الأوائل بجميع الإدارات التعليمية ومعلمي التربية الفنية، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.

احتضن المعرض العديد من اللوحات التعبيرية والتصميم الفني والأعمال الفنية المميزة التي قدمها الطلاب، كما شمل المعرض أيضًا لوحات فنية لطلاب التربية الخاصة، وتم تخصيص ركن مميز للفن الشعبي. استمع وكيل الوزارة لشرح الطلاب حول أعمالهم الفنية، معربًا عن إعجابه بالمستوى المتميز للأعمال الفنية المعروضة.

أشاد حسن، بتنظيم المعرض بشكل متقن وجودة اللوحات المعروضة، فضلاً عن الإنتاج الفني الرائع الذي قدمه طلاب الإدارات التعليمية العشر، كما أعرب عن أمنياته بمواصلة التميز والتوفيق للطلاب في مجالاتهم الفنية.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز ودعم قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم في مجالات الفن والإبداع. يعكس المعرض التزام الوزارة بتعزيز التعليم الفني وتشجيع الطلاب على التعبير الإبداعي والتطور في مجالاتهم المختلفة.

تعد هذه الفعالية فرصة مهمة للطلاب لعرض إبداعاتهم الفنية ومشاركتها مع الجمهور والمسؤولين التعليميين. ومن المتوقع أن يسهم المعرض في تعزيز الثقة والاعتراف بقدرات الطلابة الفنية وتحفيزهم لمواصلة التطور والتميز في مجالاتهم المختلفة.

يعكس هذا المعرض التزام وزارة التربية والتعليم بتطوير ودعم المواهب الفنية لدى الطلاب وتعزيز القدرات الإبداعية في المجتمع. وتعتبر هذه الفعالية جزءًا من الجهود المستمرة لتحفيز الطلاب وتوفير بيئة ملائمة لتطوير مواهبهم الفنية.

يجب أن يتم الإشادة بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمسؤولين المحليين في تنظيم هذا المعرض الختامي الناجح. ومن المهم أن يستمر الدعم والتشجيع للطلاب الذين يظهرون قدرات استثنائية في المجال الفني، حيث يعتبر هذا النوع من المبادرات أداة هامة لتحفيزهم وتطوير مهاراتهم.

ويجب أن يكون هناك اهتمام مستمر بتعزيز الفن والإبداع في التعليم، وتوفير الفرص المناسبة للطلاب للتعبير عن أنفسهم وتطوير مواهبهم. إن تمكين الشباب ودعمهم في مجالات الفن والإبداع يسهم في تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا وتنمية مجتمعات مبدعة ومتقدمة.

تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية