رئيس جامعة طنطا يشارك فى فعاليات الملتقى المصري البريطاني

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، في الملتقى المصري البريطاني والذى شهده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور وفد بريطانى رفيع المستوى برئاسة جيفرى دونالد المبعوث التجارى البريطاني والسفير البريطاني فى مصر جاريث بايلى ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وممثلى 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية؛ لتوقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية، بحضور مارك هوارد مدير المركز الثقافي البريطاني في مصر، وايان جراى رئيس الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بلندن.



ضم الوفد المرافق لرئيس الجامعة كل من الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات، والدكتور هوايدا إسماعيل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

يذكر أنه تم على هامش الملتقى توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين المؤسسات والجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية، لتعزيز التعاون الثنائي المشترك ودعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.

وعلى صعيد مواز، صرح رئيس جامعة طنطا بأنه قد تم توقيع اتفاقية للتبادل العلمي والطلابي بين كلية الآداب بالجامعة ومؤسسة "نينغشيا" لتدريس اللغتين العربية والصينية، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي بين دولة الصين والدول العربية بدورته السادسة بمدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا بدولة الصين خلال الفترة من 21 -24 سبتمبر ٢٠٢٣.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هناك أولوية بالجامعة لتعزيز التعاون العلمى والاكاديمى مع الجامعات والمؤسسات الدولية؛ لتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ مشيرا إلى أن الاتفاقية تؤهل الطلاب بعد تعلم اللغة الصينية لاستكمال دراستهم فى الجامعات بالصين.