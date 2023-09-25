الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رصف وإنارة الطرق داخل قرية "تل الزوكي" بسوهاج ضمن "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

مجهودات كبيرة بذلتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ انطلاقها لتحقيق تنمية حقيقية في القرى النائية والأكثر فقرًا، وشملت أعمالها تدشين مشروعات خدمية للارتقاء بالمستوى المعيشي للأهالي، وتطوير وإحلال البنية التحتية وإنشاء محطات جديدة للصرف الصحي، إلى جانب تطوير منظومة الصحة والوحدات الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وحرصت على إنارة الشوارع.

من "حياة كريمة".. الكشف وعلاج 1932 مواطنا خلال قافلة ببنى سويف

مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة وفرت الخدمات الطبية للسكان بالمجان

 

المبادرة رصفت وطورت الطرق داخل القرية 

"بسنت سعيد" تقطن في قرية "تل الزوكى"، التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، عانت هي وسكان القرية بسبب تهالك الطرق بشكل كبير، مما جعل هناك صعوبة شديدة في تنقل السكان والخروج من القرية لتلقي العلاج والإتيان بمتطلبات الحياة، وتمنوا أن تنتهي تلك الأزمة بعدما راح الكثير من الضحايا بسبب حوادث السير، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقدمت حلول للمشاكل الموجودة داخل القرية.

وقالت" بسنت"لـ" الدستور" إنهم كانوا يشعرون بالخجل إن زارهم ضيف، وكانوا يحسون بأن قريتهم معزولة تمامًا عن القرى المجاورة، ولم يتمكنوا من نقل المرضى للمستشفيات في الوقت المناسب، فزادت نسبة الوفيات، كما أن تهالك الطرق زاد من حوادث السير بشكل كبير.

وذكرت أن نقص الخدمات الأساسية داخل القرية جعل السكان يعيشون في عبء كبير، مما جعل عدد كبير منهم يهربون إلى المدن والقرى المجاورة، لوجود الخدمات بها.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" جاءت لإزالة كل تلك المتاعب حيث عمل الفريق التابع للمبادرة على رصد المشاكل وحلها خلال وقت قصير، وكانت الطرق من أول المشاكل التي حلتها المبادرة حيث قامت برصف وإنارة الطرق الرئيسية والجانبية.

وأوضحت أنها الأن تشعر بالأمان وبأن المبادرة الرئاسية حققت أحلامنا، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان وقدموا الحلول لمشاكل استمرت لسنوات طويلة معهم، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت حياة هادئة لجميع السكان. 

حياة كريمه القرى النائية خدمية الطرق الرئيسية

الأكثر قراءة

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى