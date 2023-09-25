رصف وإنارة الطرق داخل قرية "تل الزوكي" بسوهاج ضمن "حياة كريمة"

مجهودات كبيرة بذلتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ انطلاقها لتحقيق تنمية حقيقية في القرى النائية والأكثر فقرًا، وشملت أعمالها تدشين مشروعات خدمية للارتقاء بالمستوى المعيشي للأهالي، وتطوير وإحلال البنية التحتية وإنشاء محطات جديدة للصرف الصحي، إلى جانب تطوير منظومة الصحة والوحدات الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وحرصت على إنارة الشوارع.

المبادرة رصفت وطورت الطرق داخل القرية

"بسنت سعيد" تقطن في قرية "تل الزوكى"، التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، عانت هي وسكان القرية بسبب تهالك الطرق بشكل كبير، مما جعل هناك صعوبة شديدة في تنقل السكان والخروج من القرية لتلقي العلاج والإتيان بمتطلبات الحياة، وتمنوا أن تنتهي تلك الأزمة بعدما راح الكثير من الضحايا بسبب حوادث السير، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقدمت حلول للمشاكل الموجودة داخل القرية.

وقالت" بسنت"لـ" الدستور" إنهم كانوا يشعرون بالخجل إن زارهم ضيف، وكانوا يحسون بأن قريتهم معزولة تمامًا عن القرى المجاورة، ولم يتمكنوا من نقل المرضى للمستشفيات في الوقت المناسب، فزادت نسبة الوفيات، كما أن تهالك الطرق زاد من حوادث السير بشكل كبير.

وذكرت أن نقص الخدمات الأساسية داخل القرية جعل السكان يعيشون في عبء كبير، مما جعل عدد كبير منهم يهربون إلى المدن والقرى المجاورة، لوجود الخدمات بها.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" جاءت لإزالة كل تلك المتاعب حيث عمل الفريق التابع للمبادرة على رصد المشاكل وحلها خلال وقت قصير، وكانت الطرق من أول المشاكل التي حلتها المبادرة حيث قامت برصف وإنارة الطرق الرئيسية والجانبية.

وأوضحت أنها الأن تشعر بالأمان وبأن المبادرة الرئاسية حققت أحلامنا، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان وقدموا الحلول لمشاكل استمرت لسنوات طويلة معهم، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت حياة هادئة لجميع السكان.