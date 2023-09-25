الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من "حياة كريمة".. الكشف وعلاج 1932 مواطنا خلال قافلة ببنى سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

مشيراً إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

فعاليات القافلة استمرت على مدار يومين 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين "بقرية شاويش مركز إهناسيا، والمكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة ،الأطفال، النساء، الأسنان، الجلدية،تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية.

الكشف على 1932 مريضا وصرف العلاج 

وتم الكشف على 1932 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان وإجراء 30 تحليل  معمل دم،38 حالة معمل طفيليات، 13 حالة أشعة واستصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل  حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج،  وعمل موجات فوق صوتية لـ 115 حالة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لـ 100 مواطن،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر، والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

وأضاف وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.

بني سويف قافلة حياة كريمه شاويش اهناسيا

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