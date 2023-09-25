الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة حسام حسن.. قائمة سموحة لمواجهة بلدية المحلة بالدوري الممتاز

المهاجم حسام حسن
المهاجم حسام حسن

قرر أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، استدعاء 22 لاعبا، للدخول في معسكر مغلق الليلة، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة، في مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري الممتاز 

ويحل سموحة ضيفا ثقيلا على نظيره بلدية المحلة، في تمام الرابعة عصر غدا الثلاثاء، على ستاد غزل المحلة، في ثاني أيام الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري الممتاز 

تنقل مباراة سموحة وبلدية المحلة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري، لكافة مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

ويسبق المباراة تقديم استدديو تحليلي للمباراة، عبر أحدى قناتين أون تايم، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

قائمة سموحة لمواجهة بلدية المحلة بالدوري الممتاز

وشهدت قائمة الموج الأزرق المستدعاة للمباراة، عودة هداف الفريق حسام حسن مجددا، عقب غيابه عن مواجهة الجونة في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

حراس المرمى: الهاني سليمان ومحمد أشرف، وحسن تيمور.

خط الدفاع: محمد مغربي وأحمد حكم، وأحمد جمال ومحمد مصطفى، وأحمد خالد ومحمود وحيد، وشريف رضا.

خط الوسط: حسين فيصل وأبوبكر محمد، ولحسن دهدوه وإسلام جابر، وحمدي علاء ومحمود حليمو، وعمرو قلاوه وعبداللطيف بن قسو، ودوكو دودو ومصطفى البدري.

خط الهجوم: فادي فريد وحسام حسن.

موقف سموحة بجدول ترتيب الدوري الممتاز 

ويمتلك سموحة، حاليا في جعته نقطة وحيدة جمعها من التعادل الإيجابي مع الجونة بالجولة الأولى بهدف لكل فريق، يوم الأربعاء الماضي، على ستاد الإسكندرية.

المباراة المقبلة لسموحة عقب مواجهة البلدية 

وعقب انتهاء مواجهة سموحة أمام بلدية المحلة بالجولة الثانية، يستضيف الموج الأزرق نظيره المقاولون العرب، على ستاد الإسكندرية، في الجولة الثالثة يوم 5 أكتوبر المقبل.

 

المهاجم حسام حسن سموحة الدوري الممتاز بلدية المحلة قائمة سموحة

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