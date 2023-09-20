البلدية يباغت المقاولون بثنائية والجونة يتعادل مع سموحة في الدوري

حقق بلدية المحلة مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب 2/ صفر على مضيفه المقاولون العرب، الأربعاء في المرحلة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز الداخلية على ضيفه إنبي 1/ صفر، فيما تعادل سموحة السكندري مع ضيفه الجونة 1 / 1.

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وعلى ملعب (عثمان أحمد عثمان)، افتتح عبدالرحمن جمال التسجيل لمصلحة البلدية، العائد مجددا للدوري الممتاز بعد فترة طويلة من الغياب، في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

أضاف حسام أشرف الهدف الثاني للبلدية في الدقيقة 75، ليحصل الفريق الضيف على أول 3 نقاط في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم.

الجونة يفرض التعادل على سموحة في الثواني الأخيرة

وعلى ملعب الاسكندرية، فرط سموحة في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه الجونة، العائد هو الآخر للبطولة، قادما من دوري القسم الثاني.

وبادر فادي فريد مبكرا لمصلحة سموحة في الدقيقة الرابعة، قبل أن يهدر اللاعب ذاته ركلة جزاء في الدقيقة 59، ليأتي العقاب من جانب الجونة، الذي أحرز هدف التعادل بواسطة نجمه المغربي أحمد بلحاج في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، ليحصل كل فريق على أول نقطة في مشواره بالبطولة في الموسم الحالي.

وافتتح فريق الداخلية مشواره في الموسم الجديد للمسابقة بالفوز 1 / صفر على ضيفه إنبي، في وقت سابق اليوم.

وارتدى عبدالعزيز السيد ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة 36، فيما عجز الفريق البترولي عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء

وبذلك، حصل الداخلية على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم.