الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البلدية يباغت المقاولون بثنائية والجونة يتعادل مع سموحة في الدوري

الدوري المصري
الدوري المصري

حقق بلدية المحلة مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب 2/ صفر على مضيفه المقاولون العرب، الأربعاء في المرحلة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز الداخلية على ضيفه إنبي 1/ صفر، فيما تعادل سموحة السكندري مع ضيفه الجونة 1 / 1.

◘ اقرأ أيضًا: 

الداخلية يفوز على إنبى بهدف نظيف فى الدورى

وعلى ملعب (عثمان أحمد عثمان)، افتتح عبدالرحمن جمال التسجيل لمصلحة البلدية، العائد مجددا للدوري الممتاز بعد فترة طويلة من الغياب، في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

أضاف حسام أشرف الهدف الثاني للبلدية في الدقيقة 75، ليحصل الفريق الضيف على أول 3 نقاط في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم.

الجونة يفرض التعادل على سموحة في الثواني الأخيرة

وعلى ملعب الاسكندرية، فرط سموحة في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه الجونة، العائد هو الآخر للبطولة، قادما من دوري القسم الثاني.

وبادر فادي فريد مبكرا لمصلحة سموحة في الدقيقة الرابعة، قبل أن يهدر اللاعب ذاته ركلة جزاء في الدقيقة 59، ليأتي العقاب من جانب الجونة، الذي أحرز هدف التعادل بواسطة نجمه المغربي أحمد بلحاج في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، ليحصل كل فريق على أول نقطة في مشواره بالبطولة في الموسم الحالي.

وافتتح فريق الداخلية مشواره في الموسم الجديد للمسابقة بالفوز 1 / صفر على ضيفه إنبي، في وقت سابق اليوم.

وارتدى عبدالعزيز السيد ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة 36، فيما عجز الفريق البترولي عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء

وبذلك، حصل الداخلية على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم.

بلدية المحلة الجونة سموحة الدورى المصرى المقاولون العرب

مواد متعلقة

في ثوبه الجديد.. انطلاق الدوري المصري تخت مسمى «دوري nile»

الداخلية يفوز على إنبى بهدف نظيف فى الدورى

قرار فى الدورى المصرى.. استبعاد "هذه الفئة" من الحكام

الأكثر قراءة

عاجل| "نواقص وبدائل".. ماذا يحدث بسوق الدواء فى مصر؟

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول موقف الإرهابية من ترشح أحمد طنطاوى للرئاسة

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

"رجال الأعمال" تشيد بقرار الحكومة بوقف تصدير البصل

محامي من المنصورة: الرئيس تولى مصر في ظروف معقدة وهو الأكفأ لقيادة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟