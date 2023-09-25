ابتداءً من اليوم.. كوريا الشمالية تسمح بدخول الأجانب أراضيها

ذكر التليفزيون المركزي الصيني أن كوريا الشمالية أعلنت عن أنه سيتم السماح للأجانب بدخول البلاد ابتداءً من اليوم الإثنين.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن الزائرين في حاجة للخضوع للحجر الصحي لمدة يومين.

وذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في أغسطس الماضي أنه يبدو أن كوريا الشمالية قررت إعادة فتح حدودها بعد فرض قيود صارمة لمواجهة فيروس كورونا لأكثر من ثلاثة أعوام بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن إغلاق الحدود.

وقررت كوريا الشمالية أمس، السماح بعودة مواطنيها من الخارج، في ظل تراجع المخاوف بشأن جائحة كورونا، كما أوضحت أنها ستجعلهم يخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع.

كيم جونج أون يعود من روسيا

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون عاد إلى البلاد بعد زيارة جامعة وحديقة للأحياء المائية ومصنع للأعلاف في فلاديفوستوك بروسيا.

واختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون زيارته لروسيا وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في أقصى الشرق الروسي بعد زيارة استمرت 6 أيام.

في السياق، قال وزير الدفاع في كوريا الشمالية كانغ سون نام إن جيش بلاده على استعداد لتعزيز الأخوة العسكرية مع القوات المسلحة الروسية والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وعلى سطح الكوكب.

ونقلت إذاعة "صوت كوريا" عن الوزير الكوري قوله إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أقام حفل استقبال رسميًا بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

ورحب شويجو بهذه الزيارة وأعرب عن استعداده للسعي نحو تعزيز الصداقة والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا انتهاك جسيم لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أنهما ستردان بشكل حاسم على أي هجمات نووية لبيونج يانج.