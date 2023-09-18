الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

زعيم كوريا الشمالية يختتم زيارته لروسيا ويعود إلى بيونج يانج

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إن الزعيم كيم جونج أون، عاد إلى البلاد بعد زيارة جامعة وحديقة للأحياء المائية ومصنع للأعلاف في فلاديفوستوك بروسيا.

واختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون زيارته لروسيا وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في أقصى الشرق الروسي بعد زيارة استمرت 6 أيام.

وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع في كوريا الشمالية كانغ سون نام إن جيش بلاده على استعداد لتعزيز الأخوة العسكرية مع القوات المسلحة الروسية والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وعلى سطح الكوكب.

ونقلت إذاعة "صوت كوريا" عن الوزير الكوري قوله إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أقام حفل استقبال رسمي بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

ورحب شويجو بهذه الزيارة وأعرب عن استعداده للسعي نحو تعزيز الصداقة والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وكالة الأنباء الكورية الشمالية كيم جونج أون البلاد كوريا الشمالية شويجو

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