غلق 4 منشآت وتحرير 192 محضرا وضبط 1202 حالة إشغال بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

تحرير محاضر وإنذارات للمنشآت

وفى هذا الصدد، شن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية شملت شارع 57 ، شارع المستجد، شارع إسكندر إبراهيم، وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضر متنوع و16 إنذار، وإعدام 15 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي والتحفظ على 93 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 47 ألف جنيه.

ونفذ حى العجمى برئاسة هدي أبو كليلة حملة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت شارع الجيش بالدخيلة ، شارع البيطاش الرئيسى، شارع عين شمس، شارع سعد زغلول وأسفرت الحملة عن تحرير 44 محضر متنوع و10 إنذارات والتحفظ علي 298 حالة إشغال متنوع وغرامات فورية تقدر بـ 14 ألف جنيه.

وقام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة حملة للتفتيش على المحال التجارية شملت ميدان عرابي وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر و22 إنذار والتحفظ على 36 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 33 ألف جنيه.

ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وشهد حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق شملت منطقة مينا البصل، منطقة المنشية الجديدة، بشاير الخير 1و2 كرموز وأسفرت الحملة عن إعدام 100 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وغلق وتشميع 4 منشآت وتحرير 24 محضر متنوع و6 إنذارات.

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، حملة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت شوارع النصر بجرين بلازا و14 مايو وبهاء الدين الغتوري منطقة سموحة، شارع طمازين بفلمنج والترعة المردومة ومحور المحمودية وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر متنوع و7 إنذارات والتحفظ على 305 حالة إشغال متنوع.

وكثف حي وسط برئاسة عزة سعد، حملاته للتفتيش علي المحال التجارية إستهدفت ش مصطفى إسماعيل ، شارع فؤاد، سوتر ، شامبليون، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر و1396 سلعة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 29 محضر متنوع و 9 إنذارات والتحفظ علي 385 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 28 ألف جنيه



بينما قام حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومراقبة الأسواق شملت شوارع 45 قبلي وبحري ، ش جمال عبد الناصر ، ش سلمان الفارسي وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضر متنوع و27 إنذار وإعدام 4 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي والتحفظ على 85 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 30 ألف جنيه.