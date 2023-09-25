الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن الغربية" تسلم 586 كشك للمستحقين ضمن مبادرة "خير بالتقسيط"

كشك
كشك

واصلت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، والتى ساهمت فى تسليم (586) كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ومراكز محافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

وأشار إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والمتابعة المستمرة لمنظمات المجتمع المدنى على الأعمال والجهود التى تتم.

ومن جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مبادرة "خير بالتقسيط" مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تسعى الجمعية لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة . 

وأوضح أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 500 جنيه لمدة 36 شهر ليستطيع الجميع المساهمة في دعم مشاريع التمكين الاقتصادى، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأشار إلى أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى: (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، وبعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية بالغربية، والكائن سبرباي - بجوار الموقف الجديد - محطة الورش الثانية - بجوار مسجد النور. 

بالعاون مع إحدي الجمعيات الكبري تضامن الغربية تسلم 586 كشك للمستحقين المبادرة الإنسانية خير بالتقسيط مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية

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