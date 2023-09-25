الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العليا لمسابقة القرآن الكريم والابتهال الديني تُعلن شروط وطريقة الاشتراك

مسابقة بورسعيد الدولية
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، في بيان رسمي، فتح باب المشاركة في الدورة السابعة للمسابقة، والتي تحمل اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، أحد مؤسسي المسابقة منذ بدايتها عام 2003، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا.

وكشف الإعلامي عادل مصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي عن فروع المسابقة وهي: والفرع الأول للذكور والإناث في حفظ القرآن الكريم كامل بقراءة كاملة مثل قراءة الإمام عاصم براويه شعبة وفحص أو قراءة الإمام نافع براويه قالون وورش أو أي قراءة أخرى من القراءات العشر، والفرع الثاني للذكور فقط ويكون الصوت الحسن في التلاوة المجودة مع إتقان الحفظ والأحكام والمقامات الصوتية، والفرع الثالث للذكور والإناث في الابتهال والإنشاد الديني، والفرع الرابع للذكور والإناث من الأطفال من سن 6 سنوات حتى 12 سنة وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع حفظه لتفسير جزء عم الجزء الثلاثين.
وأوضح المدير التنفيذي أن شروط المسابقة: ألا يقل السن عن 16 عاما ولا يزيد عن 30 عاما للثلاثة فروع الأولى، وألا يقل السن عن 6 سنوات ولا يزيد عن 12 عاما للفرع الرابع، علي الا يسمح للمتسابق بالمشاركة في أكثر من فرع، وألا يكون المتسابق قد فاز بأحد المراكز في الدورات السابقة دوليا في نفس الفرع المراد الاشتراك فيه.

وأشار إلى أن طريقة التقديم: يقوم المتسابق بتسجيل مقطع صوتي مدته ثلاث دقائق، ويراعي فيه أن هذا المقطع هو التصفية الأولى له في المسابقة، ثم يقوم بإرساله على الإيميل الخاص بالمسابقة مع كتابة البيانات كاملة في الرسالة الاسم رباعي وتاريخ الميلاد والسن والتليفون والعنوان والفرع المراد الاشتراك فيه، مع كتابة القراءة المراد الاشتراك بها، وعن طريق تقييمه في هذا المقطع يتم اختياره للمشاركة في التصفيات التالية، على أن تتم كتابة الاسم والفرع في عنوان الرسالة، وإيضاح نوع الرواية التي يقرأ بها في نص الرسالة، علما بأنه سيتم تجاهل أي رسالة غير كاملة البيانات.

وأكد أن آخر موعد للاشتراك هو 20 أكتوبر 2023، وتبدأ المسابقة تصفيتها المحلية عن بعد اون لاين في مرحلة التسجيلات الصوتية حتى يتم اختيار المتأهلين منهم للحضور للتصفية المباشرة في بورسعيد، ثم اختيار الفائزين منهم للمشاركة في المسابقة الدولية والتي ستقام على أرض بورسعيد في 2 فبراير من العام القادم.

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