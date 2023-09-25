تحرير 17 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية على المخابز بأبو قرقاص في المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة تموين المركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية المدعمة بالمركز للتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات وضبط المخالفات أسفرت عن ضبط وتحرير 17 مخالفة متنوعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نظمت حملة تموينية رقابية وتفتيشية تحت إشراف ادارة التموين بابوقرقاص على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبر المنتج أسفرت الحملة عن تحرير ١٧ محضرا متنوعا شملت نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيات و عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تتم بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري بالمركز ومباحث التموين وتتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز البلدية لضبط الأسعار والتأكد من توافر أحتياجات المواطينين وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية للإستهلاك الادمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيالهم

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية لفرض الانضباط التمويني على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار والعمل علي أستقرار الأسواق مشيرا إلي أنه قام بالتشديد على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص.