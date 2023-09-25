الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تستجيب لاستغاثة مواطن غير قادر على الحركة فى السويس

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بوجود أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة السويس، غير قادر على الحركة ويرغب في الانتقال لأحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالسويس إلى محل البلاغ، وتمكنت من إنزاله ونقله للمستشفى.

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وقد لاقى ذلك استحسان المواطن والأهالى وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية، نظرًا لسرعة انتقالهم والاستجابة للبلاغ.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بأداء منظومة العمل الأمني، وسرعة التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التي تخص أمن وسلامة المواطنين.

استغاثة مواطن السويس لفتة إنسانية مديرية أمن السويس قسم شرطة السويس الحماية المدنية

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