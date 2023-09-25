ذكاء.. لعنة العصفورة

أرسلت لى إحدى المتابعات هذه الرسالة اللطيفة التى تقول فيها:

بسبب لطفك ومقالاتك المعنية بالحقوق والمساواة والجندر، أرسل لكِ جانبًا آخر من الرسائل اليومية بينى وبين بعض أصدقائى، سواء بشكل شخصى أو على جروبات مشتركة. والطريف أنها تجد صدى رغم عدم منطقيتها وعدم صحتها للدرجة التى جعلت البعض يتعامل معها باعتبارها نصائح غالية. مثل:

- توقفت عن شرب الكولا بعد أن عرفت أنها قادرة على إزالة البقع.

- لم أعد أذهب إلى السينما بسبب خوفى من أن أجلس على كرسى فيه (إبرة) تحتوى على فيروس قاتل.

- قمت بإعادة إرسال مئات الرسائل طامعا بأن أحصل على جهاز لاب توب مجانى أو هاتف مجانى حسب الإعلان الذى وصلني.

- لم أعد أركن سيارتى فى الجراجات وأصبحت اضطر إلى المشى لمسافات طويلة خوفا من أن يأتى شخص ويرشنى بمخدر ويقوم بسرقتى فى عز النهار.

- توقفت عن الرد على الموبايل خوفا من أن تأتى فاتورة المكالمات محملة بمكالمات إلى نيجيريا وأوغندا وباكستان دون أن أعرف عنها شيئاً.

- توقفت عن شرب أى شيء لا يأتى فى علبة مقفلة خوفاً من أن تحتوى على فضلات الفئران و........

- أتوقف عند حضورى لأى حفلة عن النظر إلى أى بنت جميلة خوفا من أن تستدرجنى إلى بيتها، وتقوم بتخديرى ثم تأخذ كليتى وكبدى، وتتركنى نائما فى حوض الاستحمام محاطاً بالثلج.

- أعلن أننى ما زلت على استعداد أن أساعد أى شخص من نيجيريا يريد أن يستخدم حسابى لتحويل أملاك عمه أو خاله المتوفى (الله يرحمه)، والتى تزيد عن 100 مليون دولار.

- قمت بإرسال 35 إيميل لحوالى 400 شخص، آملاً فى أن ترسل لى شركة آيفون أو إريكسون أو نوكيا أحدث الموبايلات لديها مجاناً.

- قمت بطلب مئات الأمانى قبل أن أقوم بإعادة إرسال بعض الكلمات والصور المقدسة، ولكنى ما زلت فى نفس عملى وما زال نفس المرتب.

- قمت بإرسال مئات التحذيرات لأصحابى لكى لا يتوقف حسابى مع شركة هوت ميل.

- (رميت) جميع العلب والأطباق والملاعق البلاستيكية لأنها تسبب السرطان مما جعل أسرتى تتهمنى بالجنون والسفه.

- توقفت عن شرب أى نوع من القهوة لأن الشركات المنتجة لها تساعد إسرائيل، وتوقفت عن أكل الشوكولاتة واللبان لأنهما معجونان بدهن الخنزير، وقمت ببيع التليفزيون والثلاجة والغسالة والكمبيوتر وساعتى لأن كلها صناعة أمريكية.

- أصبحت أسأل كل شخص عن دينه كشرط للحديث معه قبل أى شيء آخر.

- بسبب الرسائل المكثفة للهداية.. قمت بإرسال مئات الأحاديث والأدعية، وأنا لا أعلم عن مدى صحة بعضها.

نقطة ومن أول الصبر..

بعد قراءة ما سبق، إذا لم تقم بإرسال هذه الكلمات إلى 50 شخصًا خلال ساعة من الآن ستأتى عصفورة و... على رأسك... كما ستحل عليك اللعنات.

لا تتخيل نفسك ذكيًا.

إنها لعنة العصفورة.