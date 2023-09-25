الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 190 طنًا من القمامة والتراكمات وتحسين مستوى النظافة فى كفرالزيات

رفع قمامة
رفع قمامة

أفاد المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بأنه تمت عملية رفع نحو 190 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة خلال فترة 24 ساعة في المركز والمدينة.

وأكد رئيس مدينة كفر الزيات، أن الهدف من هذه الحملة هو رفع مستوى النظافة في المدينة والقرى المجاورة، وذلك عن طريق تنظيف الشوارع الفرعية والطرق وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات المباني في المراكز والمدن وذلك بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، وتوفير بيئة صحية تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها  الوحدة المحلية والمحافظة، للحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين المحيط الحضري، وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة المحلية بتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتعزيز الجوانب الجمالية والبيئية للمدينة.

وأثنى الأهالي على هذه الحملة وعبروا عن امتنانهم للجهود المبذولة في تحسين مستوى النظافة، حيث أصبحت الشوارع أكثر نظافة وترتيبًا، مما يسهم في راحتهم وسلامتهم أثناء تنقلهم في المدينة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات الدورية في مختلف المراكز والمدن، بهدف الحفاظ على النظافة العامة وتوفير بيئة صحية وجميلة للمواطنين في المحافظة.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطط الشاملة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة في المحافظة، والتي تهدف إلى توفير بيئة مستدامة وحضرية متطورة للمواطنين.

في السياق ذاته، قال إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، إلى أنه تم رفع نحو 90 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة بسيون إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

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