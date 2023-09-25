الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق منافسات بطولة الصعيد للسباحة لمراكز الشباب في نسختها الثانية ببني سويف

البطولة
البطولة

انطلقت منافسات بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب، والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، على مدار 3  أيام متصلة ، داخل حمام السباحة الأوليمبى بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف، ويشارك فيه أكثر من 200 متسابقاً من 7 محافظات من محافظات الصعيد.

حضور البطولة

بحضور ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، ووسام فاروق مدير عام أنشطة وفعاليات مراكز الشباب بالوزارة، وحسين فرج مدير إدارة مراكز الشباب والهيئات، د. أحمد مختار ، د. عاطف صلاح، خالد الحديدي ، خالد يسرى، شريف مجاهد مندوبي الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة، رحاب صلاح مدير إدارة الشباب والقائمين على التنفيذ من الإدارة، الكابتن محمد هارون، الكابتن كمال موسى رؤساء لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للسباحة.

مواعيد البطولة

أوضح مسؤولو الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن البطولة " التي تعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري"تنفذها الوزارة " الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تحت إشراف د.محمد عبد القادر الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بنى سويف " إدارة الشباب"و بمشاركة مراكز شباب محافظات الصعيد( بنى سويف - المنيا -أسيوط – سوهاج - الأقصر - قنا - أسوان )

وتقام البطولة خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري" للمراحل السنية  سن 13 ، 14 سنة مواليد 2009/2010  سن 15 ، 16 سنة، مواليد 2007/2008  مواليد من  2006  حتى العمومى بواقع 5 أولاد و 5 بنات في كل مرحلة بإجمالي 30 سباحا وسباحة من كل محافظة ، ويتم تسليم الميداليات بعد كل سباق.

 توقيع عقود تركيب 34 ماكينة صراف آلي ATM بمراكز شباب بني سويف

 وكان هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، قد عقد اجتماع برؤساء مجالس الإدارات ومديري مراكز الشباب لمناقشة محاور وبنود التعاقد مع البنك الزراعي المصري، بشأن استغلال أسوار وواجهات مراكز الشباب بتركيب ماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها 34 ماكينة بمراكز الشباب لتنمية مواردها بحضور ممثلي البنك أحمد جمال ووكيل المديرية للشباب.

وشدد الجبالي على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات بشأن الأخذ بالاعتبار بترشيد استهلاك الكهرباء بالهيئات الشبابية وتعظيم أوجه الإستفادة من التعاقد المبرم لتنمية موارد المركز كأحد محاور الاستثمار والاستغلال الأمثل والبحث عن سبل تنمية الموارد والقدرات المالية للهيئة.

بني سويف الشباب والرياضة الصعيد السباحه اسيوط

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