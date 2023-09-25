الرئيس السيسى عن تعاون البنك الآسيوى مع مصر: "كل التقدير"

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الامتنان والتقدير للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقال خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها شرم الشيخ، اليوم الإثنين: "بالنسبة لتعاون البنك مع مصر.. فأنا بسجل التقدير ليه هنا إحنا بنتكلم في محافظة استثمارية تصل لـ1.3% مليار دولار ونتطلع للمزيد".

وواصل: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر في العالم بأكمله يمكن تكون مؤسسات التمويل متعددة الأطراف تحتاج إلى أن تضغ المزيد من التمويل منخفض التكلفة، حتى تساعد الدول صاحبة الاقتصايات النشء، أو الدول الضعيفة".

جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي العديد من القضايا، أبرزها: "ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود"، "بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية"، "تعبئة الموارد لتمويل المناخ"، "تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا"، "شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية"، "التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة"، "تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات"، "تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا".