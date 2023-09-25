حتى لا يتكرر سيناريو سافيو.. برنامج تأهيلى خاص لـ موديست لاستعادة مستواه فى الأهلى

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، وضع برنامج بدني خاص وقاس للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد من أجل تجهيزه فنيا وبدنيا للفترة المقبلة، لاسيما بعد ظهور تراجع أدائه لغيابه عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر أثرت بالسلب على الحالة الفنية والبدنية.

ولم يظهر موديست بالشكل الأمثل في مباراة المصري في أول ظهور رسمي له ولم يكن الشكل البدني للاعب يمنحه القدرة على الظهور بشكل مميز في المباراة لاسيما بعد استبعاده من مباراة سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لعدم قيده.

وكلف "كولر" الجهاز المعاون ومدرب الأحمال البدنية بتجهيز موديست من خلال البرنامج الذي تم الاتفاق عليه للوصول باللاعب إلى أفضل حالة تساعده على التألق والتاقلم مع الفريق.

وكشف مصدر عن أن "كولر" تحدث مع المحترف الفرنسي في الساعات الماضية وطلب منه الدخول سريعًا في أجواء القلعة الحمراء والتعود على أسلوبه وطريقة لعب المارد الأحمر حتى يكون من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني طلب من خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، تجهيز مترجم ومعلم لغة عربية حتى يدخل الأجواء مع زملائه وعدم تكرار أزمة البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق السابق، والذي رحل لشعوره بالغربة داخل صفوف المارد الأحمر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يفوز بثلاثية نظيفة على سانت جورج في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام يوم الجمعة القادم.

قمصان: ثلاثية سانت جورج مطمئنة.. ولم نحسم التأهل

وكان سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أبدى سعادته بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة ‏على سانت جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في ‏ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.‏

وأوضح قمصان أن البداية تعد مطمئنة وأن الأهلي يسير بخطوات واسعة وإن كان لم يصل ‏بعد لأفضل مستوى، لكن تسجيل ثلاثة أهداف في أولى جولات الفريق يعد بداية قوية ومطمئنة ‏للفريق وللجماهير.‏

وأوضح قمصان أن الثنائي إمام عاشور ورضا سليم من العناصر المميزة، وطريقتهما تناسب ‏الفريق وتوقيت مشاركتهما يحسب للمدير الفني مارسيل كولر، والذي ساعدهما بشكل مميز ‏للظهور مع الفريق.‏