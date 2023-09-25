الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الرياضة تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل ماراثون زايد الخيري

مارثون زايد
مارثون زايد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، "، وذلك غداً  الثلاثاء 26 سبتمبر،  بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

يحضر وقائع المؤتمر الصحفي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، عارف العواني الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي، المهندس خالد عباس "رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية"، إبراهيم صفوت "، ولفيف من السادة الإعلاميين، وعدد من الشخصيات العامة ولاعبي كرة القدم.


مكان إقامة الماراثون

وخلال المؤتمر الصحفي يتم الإعلان عن مكان اقامة الماراثون، وأقسام سباقات الماراثون وأعمار المشاركين، وقيمة الجوائز المقررة للفائزين خلال هذا العام، بالإضافة إلى الإعلان عن الشريك الخيري المقرر  تخصيص عوائد الماراثون هذا العام له.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على القيمة الإنسانية التي يرتكز عليها ماراثون زايد الخيري، بجانب دوره في التشجيع والتحفيز على ممارسة الرياضة، علاوة على تخصيص عوائده للأعمال الإنسانية الخيرية، مشيراً إلى أن هذه النسخة هي نسخة استثنائية للماراثون هذا العام، ومكان تنفيذه أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة.

وأشار "صبحي" إلى حرص المواطنين المصريين والشباب والنشء على المشاركة فى فعاليات الماراثون الذي تستضيفه مصر كل عام، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيمه وفق أفضل المستويات بالتعاون مع اللجنة المنظمة للماراثون من الجانب الإماراتي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لماراثون زايد الخيري يأتي ضمن العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات، وحرص قيادات الدولتين على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، متمنياً أن تحقق تلك النسخة النجاح الذي حققته مثيلتها في النسخات السابقة.

مارثون زايد وزارة الشباب والرياضة افتتاح العاصمة الادارية أشرف صبحي الروابط الأخوية

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