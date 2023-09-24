الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة" تستقبل بعثة منتخب ناشئات اليد بعد الفوز بلقب إفريقيا

المنتخب الوطني لكرة
المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئات مواليد 2006

أناب د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة لاستقبال المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئات مواليد 2006، بمطار القاهرة الدولى عقب عودتهم من تونس، بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا.

وحقق المنتخب المصري لقب البطولة بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة “29-16“ في مباراة الدور النهائي من البطولة.

كان في استقبال البعثة د.محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد وياسر الرملي وعمرو العدل عضوي مجلس إدارة الاتحاد.

جاء الاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب الوطنى بمطار القاهرة الدولى فى ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى على تقديم الدعم المعنوي والتحفيز الدائم  للأبطال والبطلات مصر الرياضيين الذين يحققون الإنجازات الرياضية لمصر فى مختلف المحافل.

ونقل مسؤولو وزارة الشباب والرياضة، تهنئة الدكتور أشرف صبحي إلى الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وجميع أعضاء البعثة واللاعبين على المجهود المبذول من جانبهم ورفعهم علم مصر عاليًا.

وتعد هذه البطولة أول مشاركة رسمية لمنتخب مصر للناشئات مواليد 2006 عقب تكوينه، واستطاع تقديم أداء أكثر من جيد ومميز والتأهل إلى منافسات بطولة العالم، في إنجاز وتحدي جديد يُحسب للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين وأعضاء مجلس الإدارة.

تضم قائمة المنتخب شروق محمود، جهاد وائل، نهى ايهاب، شهد صفي، ملك طه، سرمدا دعبس، رقية ياسر، مزنه احمد، جودي محمد، جنة تور، بسملة احمد، نورا مصطفى، مايا عبدالله، جودي وليد، جنى ياسر، هنا الحسين، جنا ايهاب.

ويحرص وزير الشباب على دعم المنتخبات في جميع الالعاب ويتواصل مع الاتحادات الرياضية بشكل مباشلا لانهاء اى عقبة تواجه المنتخبات.

المنتخب المصري منتخب ناشئات اليد بعد الفوز بلقب إفريقيا الدكتور ماهر الغريب المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئات

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