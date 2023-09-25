الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صندوق تحيا مصر

أكبر حملة كساء.. "دكان الفرحة" يفتح أبوابه لرعاية 2000 أسرة بقنا

صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر

افتتح صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الإثنين، معرض مبادرة "دكان الفرحة" بمحافظة قنا، ضمن فعاليات أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية.

ويضم المعرض 20 ألف قطعة متنوعة من ملابس وأحذية واكسسوارات وأوانى الطهي والمفروشات، فضلًا عن توزيع لعب الأطفال وأدوات مكتبية متنوعة، لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، ويتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الشريكة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، في بيان، إن معرض دكان الفرحة بمحافظة قنا للأسر المستحقة والأولى بالرعاية مستمر لمدة يومين وهما الإثنين والثلاثاء، ويستهدف المعرض 2000 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري ومؤسسة الأورمان الخيرية.

وأوضح "عبدالفتاح"، أن مبادرة "دكان الفرحة" تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل الاجتماعي بين المصريين، حيث يتضمن البرنامج عددًا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، منها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي وتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، التي استفاد منها أكثر من 24 مليون أسرة حتى الآن.

وأشار إلى أن معرض دكان الفرحة في محافظة قنا يستهدف الأسر في عدة قرى وهي: دندرة والحميدات والأشراف والترامسة والطويرات وبهجورة والصماصمة وعزبة دنقل والهيشة نجع عايد وحجازة قبلى ورفاعة والعليقات وحجازة بحرى وجراجوس والكتايتة والحمر والجعافرة والكراتية والصعايدة والعزازية وفاو قبلي وفاو بحري.

جدير بالذكر، أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، والسويس، فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم.

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