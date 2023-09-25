الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن تعاون البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية مع مصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، فيلمًا تسجيليًا عن تعاون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع مصر، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي، التي تستضيفها شرم الشيخ، للمرة الأولى.

القيادة المصرية اهتمت بتواجد مصر في المحافل الدولية

وقال محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن القيادة المصرية اهتمت بتواجد مصر في المحافل الدولية، خاصة الكيانات المالية الدولية، وتوفير تمويل، والمساهمة في التنمية، خاصة المشاريع التي لديها نوع من التواصل بين القارات أو عبر حدود الدول.

وتابع: "خلال الـ9 سنوات الماضية استطاعت مصر الاستثمار بقوة في شبكة الطرق والكباري والأنفاق، مما يؤهل مصر أنها تستطيع استقبال استثمارات إقليمية وأجنبية بقوة خلال الفترة المقبلة".

موقع مصر الجغرافي المتميز للغاية

وتابع أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن مصر كانت ترى أن تلك المشروعات تتوافق تمامًا مع أولوياتها ورؤيتها، وتطوير البنية التحتية والربط مع العالم الخارجي وباقي القارات، خاصة موقع مصر الجغرافي المتميز للغاية، والتي تربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، مضيفًا أن "مصر لديها قدرة أن تلعب دورًا أساسيًا في ذلك الأمر".

وأكد أن مصر لديها موانئ ومناطق لوجستية تم بناؤها على أحدث الوسائل وفقًا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى وجود بيئة تشريعية تساهم في مساندة المستثمر المحلي والأجنبي.

خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية

وقال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان المصري، إن عمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بدأ في عام 2018/ 2019 في قطاع مرافق الشرب والصرف الصحي، وهي خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، منوهًا بأن مشروع 108.070 وحدة سكنية يتم ربطها على المنظومة المتكاملة التي نتحدث عنها.

واختتم بأن من أكثر المزايا المتواجدة في مصر والجاذبة للاستثمار هي مشروعات البنية الأساسية المتواجدة في ربوع مصر المختلفة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى مقر انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التى تستضيفها مصر، لأول مرة في إفريقيا، اليوم الإثنين، وسط اهتمام دولي يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وترقب من الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية.