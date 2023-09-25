الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس البنك الآسيوى للاستثمار للرئيس السيسى: كلماتك الثاقبة أثبتت صحتها اليوم

جين ليتشون رئيس
جين ليتشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

قال جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إنه إذا كانت قارتنا تصمد أمام العواصف، فذلك دليل على توحد العالم حول أمام هدف واحد، مستشهداً بحديث سابق للرئيس  السيسي، وقال "في هذه المدينة، مدينة السلام، منذ عام مضي، كنت تتحدث عن مهمة واقعية في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أمام العالم، فكلماتك الثاقبة أثبتت صحتها اليوم حيث ذكرت أن الأجيال المقبلة يجب ألا تتحمل عواقب أخطاء لم يرتكبوها بأنفسهم.. وأن الآن هو وقت العمل والتنفيذ". 
 

 إشادة بكلمات الرئيس الراحل السادات 

كما أشاد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بكلمات الراحل الرئيس الأسبق أنور السادات، قائلاً:" إن الرئيس السادات منذ 45 عاماً كتب في مذكراته اليومية، لا يمكن أن يكون هناك أمل إذا كان هناك مجتمع يعمل كأسرة واحدة كبيرة وليس كعديد من الأسر المنفصلة".

وأكد رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن هذا هو جوهر الروح المتعاون، وهذا ما يحاول البنك الآسيوي العمل عليه منذ 16 عاماً.

ومن المقرر أن يتباحث المشاركون حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة كورونا؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص، لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.

وتسعى مصر من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الإفريقية والآسيوية إدراكًا لأهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الإفريقية.

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