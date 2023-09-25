السفارة الألمانية تكرم الصحفيين الحاصلين على جائزة منتدى القاهرة للتغير المناخي

كرم السفير الألماني لدى القاهرة فرانك هارتمان، أمس الصحافيين الحاصلين على جائزة منتدى القاهرة للتغير المناخي لعام ٢٠٢٣، وذلك في حفل أقيم في مقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD) بالقاهرة، حيث تم توزيع الجوائز بعد انتهاء الدورة التدريبية التي تم تنفيذها كجزء من منتدى القاهرة للمناخ. وقد استمرت هذه الدورة يوماً واحداً اشترك بها ما يقرب من خمسة وعشرين صحفية وصحفياً.

وأوضحت السفارة الألمانية في بيان تلقت “الدستور” نسخة منه أنه بدأ منذ عدة سنوات منح جائزة CCT للصحافة البيئية بهدف رفع مستوى الوعي بحماية البيئة وتغير المناخ بين وسائل الإعلام المصرية وجمهورها. هذا العام وصلهم أكثر من ١٢٧ مشاركة – وهو أعلى معدل مشاركات حتى الآن، وهذا يدل على اهتمام وسائل الإعلام المصرية المتزايد بقضايا البيئة والمناخ.

أسماء الفائزين بجائزة منتدى القاهرة للتغير المناخي لعام ٢٠٢٣

وبحسب البيان جاء الفائزين والفائزات لهذا العام كالتالي:

• فئة الصحافة الإلكترونية: فازت بها الأستاذة علياء أبو شهبة والأستاذ محمد أبو ليلة من جريدة الأهرام ويكلي عن مقال بعنوان "الصيد في جميع أنحاء مصر: لا يوجد طائر السمان في الخريف؟".

• فئة الفيديو/التليفزيون: فاز بها الأستاذ منعم سامي، صحفي مستقل في مدى مصر، عن مقال "الشباك الفارغة".

• فئة الصحافة المطبوعة: تم تكريم الأستاذة نرمين قطب، صحيفة بجريدة الأهرام اليومية، عن مقال بعنوان "أسواق الكربون الإفريقية"

• فئة الصوت والراديو: تم تكريم الأستاذة سعدية حسين من صوت العرب عن مسرحية إذاعية عن الآثار السلبية للتغير المناخي.

السفير الألماني يشيد بالتعاون مع مصر في قضية المناخ

من جهته قال السفير هارتمان في حفل توزيع الجوائز “يلعب الصحفيون والصحفيات، مثلكم، دوراً رئيسياً في فهم ما تعنيه أزمة المناخ لملايين المصريين والمصريات وتأثيرها على سبل عيشهم. أنتم همزة الوصل بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والجمهور الأوسع. يمكنكم المساهمة في تغيير أنماط التفكير ومساعدة الجميع على فهم أهمية حماية البيئة في حياتنا اليومية. أنتم تساعدون أيضاً على أن تلتزم حكوماتنا بما نقدمه في مجال المناخ وتوضحون لنا في أي المجالات نحتاج إلى المزيد من الطموح."

وأكد السفير هارتمان على الشراكة الوثيقة بين ألمانيا ومصر في مكافحة تغير المناخ من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع المشتركة التي تغطي مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه وإدارة النفايات، وباعتبارها منصة ألمانية مصرية فريدة من نوعها، تساهم محادثات القاهرة للمناخ في رفع مستوى الوعي العام بين السكان في هذا المجال.

وبحسب السفارة يعتبر منتدى القاهرة للمناخ (CCT) هو منصة بيئية ألمانية مصرية تأسس عام ٢٠٢٢ كمشروع تعاون بين السفارة الألمانية في القاهرة ووزارة البيئة المصرية وجهاز شئون البيئة المصرية (EEAA) وهيئة التبادل العلمي الألمانية (DAAD)والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واللجنة المصرية الألمانية المشتركة رفيعة المستوى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE)، كما يهدف منتدى القاهرة للمناخ (CCT) إلى التبادل بين الباحثين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.