الرئيس السيسى يستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وبحث اللقاء ملفات متعددة أبرزها أهمية علاقات الصداقة التاريخية بين مصر والصين، وتطوير التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية الشاملة، والأوضاع في الشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس السيسي بالتجربة التنموية الصينية، مؤكدا توافر الفرص لتحقيق الاستفادة المتبادلة.

من جانبه، نقل المسئول الصيني تحيات وتقدير الرئيس الصيني للرئيس السيسي، مؤكدا رؤية بلاده الإيجابية لما شهدته مصر من تنمية، وتطوير محور قناة السويس يعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب.

كما أشاد أيضا بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، واتساق رؤية التنمية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتقدير دور مصر في الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

كما استعرض الجانبان جهود زيادة التعاون في نحو 6 مجالات، واتفقا على تعزيز العمل الجماعي الدولي لحفظ السلم والاستقرار، والدفع لإصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية.