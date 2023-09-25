الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

الرئيس السيسى يستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وبحث اللقاء ملفات متعددة أبرزها أهمية علاقات الصداقة التاريخية بين مصر والصين، وتطوير التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية الشاملة، والأوضاع في الشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس السيسي بالتجربة التنموية الصينية، مؤكدا توافر الفرص لتحقيق الاستفادة المتبادلة.

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بعد لقاء السيسى ولى شى.. كيف تتعاون مصر والصين فى مبادرة "الحزام والطريق"؟

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وفد الصين رفيع المستوى

من جانبه، نقل المسئول الصيني تحيات وتقدير الرئيس الصيني للرئيس السيسي، مؤكدا رؤية بلاده الإيجابية لما شهدته مصر من تنمية، وتطوير محور قناة السويس يعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب.

كما أشاد أيضا بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، واتساق رؤية التنمية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتقدير دور مصر في الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

كما استعرض الجانبان جهود زيادة التعاون في نحو 6 مجالات، واتفقا على تعزيز العمل الجماعي الدولي لحفظ السلم والاستقرار، والدفع لإصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية.

وفد صيني رفيع المستوى في ضيافة الرئيس السيسي
مصر الصين وفد رفيع المستوي الرئيس السيسي الحزب الشيوعي الصيني

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