القائم بأعمال المدير العام بـ"استثمارات البنك الآسيوى": نقدر حضور الرئيس السيسى للاجتماعات السنوية

أعرب جريجوري ليو، القائم بأعمال المدير العام بقسم الاستثمار للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن سعادته لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مقدمًا الشكر للحكومة.

وقال "ليو"، خلال كلمته في افتتاح اجتماعات البنك الآسيوي، اليوم الإثنين: نقدر هذا الدعم الرائع الذى تقدمه مصر وشعبها في استضافة الاجتماع خلال هذه الجلسة، ونود أن نضم عددًا من عظماء المتحدثين، ونعرب عن امتنانا بأن الرئيس السيسي سيكون معنا بكلماته أثناء الجلسة النقاشية.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط اهتمام دولي يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.

جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا».