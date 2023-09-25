وكيل تعليم الوادى الجديد يهنئ مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الجُدد

ويشكر القيادات السابقة..

هنأ المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الجدد عقب صدور قرار التسكين والتكليف.

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

حركة تغييرات لمديرى الإدارات التعليمية



ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد الشكر لكل القيادات التي أدت واجبها خلال الفترة الماضية لما بذلوه من جهد لخدمة العملية التعليمية.

هذا وشملت حركة التغييرات تسكين كل من: مجدي محمد محمود مدير لإدارة الداخلة التعليمية، والسيد سمير طاهر مدير لإدارة باريس التعليمية.

وتكليف كل من ولمدة عام من تاريخ الاعتماد:



وحيد صلاح وكيل لإدارة الداخلة التعليمية، وأيمن أحمد حنفي وكيل لإدارة بلاط التعليمية، وعبدالحميد زين الدين وكيل إدارة تعليم الفرافرة.

مواصلة المتابعة الميدانية لجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، مواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية للوقوف على جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/ 2024 م

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى أنه جرى تشكيل اللجان لتجوب مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الخمس، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والتأكيد على كل الإجراءات، ومنها التحقق من كل معايير الأمن والسلامة داخل المنشأة التعليمية، مؤكدا على جميع اللجان المشكلة حال وجود أى مشكلات أو معوقات داخل المدرسة ألا يتم المغادرة إلا بعد التأكد تماما من حلها.

انطلاق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن انطلاق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية (math).

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج يستهدف معلمى الرياضيات بمدارس اللغات- العام، ومن منطلق الحرص على تنمية وصقل مهارات المعلمين فى تدريس مادة الرياضيات باللغة الإنجليزية، بالإضافة لإمدادهم بالخبرات بمجال صياغة المصطلحات الرياضية بالطريقة الصحيحة.