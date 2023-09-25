الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ويشكر القيادات السابقة..

وكيل تعليم الوادى الجديد يهنئ مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الجُدد

صور مديري ووكيلي
صور مديري ووكيلي الادارات الجدد بالوادي الجديد

 هنأ المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الجدد عقب صدور قرار التسكين والتكليف.

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

حركة تغييرات لمديرى الإدارات التعليمية 
 

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد الشكر لكل القيادات التي أدت واجبها خلال الفترة الماضية لما بذلوه من جهد لخدمة العملية التعليمية. 
هذا وشملت حركة التغييرات تسكين كل من: مجدي محمد محمود مدير لإدارة الداخلة التعليمية، والسيد سمير طاهر مدير لإدارة باريس التعليمية.

وتكليف كل من ولمدة عام من تاريخ الاعتماد: 


 وحيد صلاح وكيل لإدارة الداخلة التعليمية، وأيمن أحمد حنفي وكيل  لإدارة بلاط التعليمية، وعبدالحميد زين الدين وكيل إدارة تعليم الفرافرة.

مواصلة المتابعة الميدانية لجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد 

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، مواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية للوقوف على جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/ 2024 م

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى أنه جرى  تشكيل اللجان لتجوب مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الخمس، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والتأكيد على كل الإجراءات، ومنها التحقق من كل معايير الأمن والسلامة داخل المنشأة التعليمية، مؤكدا على جميع اللجان المشكلة حال وجود أى مشكلات أو معوقات داخل المدرسة ألا يتم المغادرة إلا بعد التأكد تماما من حلها.

انطلاق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية 

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن انطلاق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية (math).

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج يستهدف معلمى الرياضيات بمدارس اللغات- العام، ومن منطلق الحرص على تنمية وصقل  مهارات المعلمين  فى تدريس مادة الرياضيات باللغة الإنجليزية، بالإضافة لإمدادهم بالخبرات بمجال صياغة المصطلحات الرياضية بالطريقة الصحيحة.

وكيل التعليم بالوادى الجديد مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية قرار التسكين والتكليف المتابعة الميدانية جاهزية مدارس المحافظة لإستقبال العام الدراسى الجديد

مواد متعلقة

ترشيد استهلاك المياه.. ندوة بمركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد

الوادى الجديد الأولى عالميًا فى إنتاج وتصدير التمور

تنفيذ دورة عن الصوب الزراعية لشباب الخريجين بالداخلة

محافظ الوادى الجديد: نقل تبعية معاهد التمريض للمعهد الفنى الصحى

وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد مدارس المحافظة استعدادًا للعام الدراسى

بطول 100 كيلومتر.. الوادي الجديد تستكمل مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالخارجة

أهالي الوادي الجديد: القضاء على الإرهاب مرحلة فارقة في عصر السيسي

"إعلام الداخلة" ينظم ندوة حول سبل حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

عاجل| حقيقة انسحاب الجزائر من الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة زوج مذيعة في مصرع مدير بنك عقره كلب

رفض عملها فخلعته.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى