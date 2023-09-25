الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة سيدتين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين لـ30 سبتمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنح الأميرية  برئاسة المستشار شهاب عشوش، تأجيل محاكمة سيدتين لجلسة 30 سبتمبر، بتهمة النصب على المواطنين.

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حبس عاطل بتهمة سرقة شقق فى مدينة نصر

تفاصيل الحادث

البداية أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتين بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما- بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة- عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم).

 

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حبس المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من سيدة بالساحل

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

محافظة القليوبية مدير الإدارة العامة مباحث القاهرة تشكيلا عصابيا محكمة جنح الاميرية

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