مالك تشيلسي يدعم بوكتينو أمام لاعبيه بعد الخسارة أمام أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية عن رد فعل ملاك نادي تشيلسي،عقب الخسارة أمام أستون فيلا في مباراة الأمس.

وواصل تشيلسي سلسلة فقدان النقاط بعد خسارته بالأمس أمام أستون فيلا بهدف دون رد في مباراة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، والتي تعد الخسارة الثالثة له من بداية الدوري بعد السقوط أمام وست هام يونايتد وأمام نوتنجهام فورست كما تعادل مع بورنموث في مباراة الجولة الماضية سلبيًا بدون أهداف.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن بهداد إغبالي، المالك المشارك في نادي تشيلسي دخل غرفة خلع ملابس الفريق عقب الخسارة أمام أستون فيلا في مباراة الأمس.

التأكيد على ثقة الإدارة الكاملة في ماوريسيو بوكتينو



وأشار رومانو إلى أن إغبالي تحدث مع اللاعبين وأكد على ثقة الإدارة الكاملة في ماوريسيو بوكتينو، المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أنهم يدعمون استمراره كواجهة لمشروع النادي.



ويحتل تشيلسي المركز الـ14 في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وتعادلين.



وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الـ12 في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة.

صفقات تشيلسي خلال موسم الانتقالات الصيفية

وأبرم تشيلسي 12 صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وهم: "موسيس كايسيدو من برايتون، وروميو لافيا من ساوثهامبتون، وكريستوفر نكونكو من لايبزيج، كول بالمر من مانشستر سيتي، وأكسيل ديساسي، ونيكولاس جاكسون من فياريال، وليسلي أوجوشوكو من ستاد رين، وروبرت سانشيز من برايتون وديفيد واشنطن وآنخيلو من سانتوس، ودوردي بيتروفيتش من نيو إنجلاند، وديجو موريرا من بنفيكا".

ومن المقرر أن يلتقي تشيلسي مع نظيره برايتون يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري ضمن لقاءات الجولة الثالثة لكأس الرابطة، ثم يواجه فولهام يوم 2 أكتوبر في الجولة السابعة من الدوري الانجليزي.