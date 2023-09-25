الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

74 ألف برميل زيت.. "العامة للبترول" تُحقق أعلى معدل إنتاج يومى فى تاريخها

برميل نفط
برميل نفط

قال المهندس نبيل عبدالصادق، رئيس الشركة العامة للبترول، إن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدل إنتاج منذ نشأتها بلغ نحو 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا، ليصل إجمالي إنتاج الشركة بعد إضافة حصتها من الشركات المشاركة إلى حوالى 98 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا، بنسبة تطور بلغت حوالى ١٠٠٪، لتحافظ على مكانتها في قائمة كبرى شركات إنتاج الزيت في مصر.

تحقيق اكتشافات بترولية جديدة

وأضاف "عبدالصادق"، خلال الجمعية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022/ 2023، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول، اليوم الإثنين، أن الشركة نجحت في حفر 46 بئرًا استكشافية وتنموية، واستطاعت تحقيق 6 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتيازها بمعدلات إنتاج أولية بلغت نحو 7200 برميل زيت مكافئ يوميًا.

وتابع: تمت إضافة مخزون احتياطى يقدر بحوالى 38.3 مليون برميل زيت مكافئ، مما ساهم في ارتفاع معدلات الإنتاج، وأيضًا فتح مناطق جديدة للحفر الاستكشافى والتنموي، وارتفع إجمالي الاستثمارات خلال العام حوالى 3.6 مليار جنيه.

واستعرض أهم المشروعات التني نفذتها الشركة لتطوير تسهيلات الإنتاج وتنمية الحقول باستخدام أحدث التكنولوجيات وتكثيف برامج النشاط الاستكشافى والتنموي في الحقول المتقادمة لإعادة إحيائها من جديد بمناطق امتيازها بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية وخليج السويس، وكذلك تطوير وتوسعة البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج البرية والبحرية لتعظيم الاستفادة منها، ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يواكب خطط زيادة الإنتاج.

كما استعرض مشروعات الشركة التى ساهمت فى استرجاع والاستفادة من غازات الشعلة في مختلف مواقع إنتاج الشركة، بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

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وشدد على أن الشركة حريصة على تطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وفقًا لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى الحفـاظ على سلامة عناصر الإنتاج من أفراد وأصـول وبيئة محيطة، حيث تم تحديث جميع السياسات الخاصة بمنظومة السلامـة والبيئـة والجودة وتكثيف برامج التدريب والتوعية المستمرة على قواعد الحفاظ على الحياة، لترسيخ هذه المفاهيم لدى جميع العاملين.

كما واصلت الشركة تنفيذ برنامجها للمسئولية الاجتماعية في عدة مجالات كالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والبنية الأساسية والسلامة وحماية البيئة.

المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول طارق الملا وزير البترول رئيس الشركة العامة للبترول شركات إنتاج الزيت في مصر حفر ٤٦ بئرا استكشافيا وتنمويا تحقيق ٦ اكتشافات بترولية

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