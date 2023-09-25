تفاصيل فوز طلاب من "هندسة الإسكندرية" بجائزة دولية في فرنسا (فيديو)

كشف الدكتور محمد حكم، المشرف على فريق كلية هندسة الاسكندرية، تفاصيل فوز طلاب من هندسة الإسكندرية بجائزة دولية في فرنسا، مؤكداً أن النجاح والفوز يأتيان من الإيمان بالفكرة والمشروع .

وقال حكم، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على "القناة الأولى"، إن فوز الفريق بالجائزة مثال مشرف للشباب وشيء يدعو للفخر، مؤكداً أن المنافسة كانت شديدة جدا بين ١٠ آلاف فريق من ١١٠ دول، وتم عمل أكثر من تصفية في المسابقة للفرق المتقدمة.

ولفت إلى أن الفريق المصري المشارك في النهائي مكون من ٣ طلاب، اثنين من كلية الهندسة وطالبة من كلية إدارة الأعمال.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي هنأ فريق (EFFCT) بجامعة الإسكندرية؛ لفوزه بالجائزة الثانية فى مسابقة Hult Prize الدولية التى عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد منافسة مع أكثر من 10 آلاف فريق من 110 دولة.

وأشاد الوزير بما حققه الفريق من إنجاز متميز بتفوقه على آلاف الفرق من 110 دولة من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعزز مكانة وتميز الجامعات المصرية، مؤكدًا دعمه وتشجيعه الكامل لكافة الفرق الطلابية من الجامعات المصرية على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب المبدع القادر على المساهمة في تحقيق النهضة والتقدم لوطننا العزيز.