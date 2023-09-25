اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع بالخرطوم

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في منطقة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم.

وفي وقت سابق، قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، عثمان الجندي، إن المعارك تدور في أم درمان بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في عدة محاور، تشمل شارع النيل، وأحياء أم درمان القديمة، وأحياء أم درمان المطلة على شارع الأربعين.

أم درمان القديمة منطقة ملتهبة جدًا وأصبحت شبه خالية من السكان

وأشار إلى أن هناك قصفًا متبادلًا بين الطرفين في تلك المناطق، موضحًا أن هذه المعارك المشتعلة لم تتوقف خلال اليوم منذ أكثر من شهر، مؤكدًا أن منطقة أم درمان القديمة منطقة ملتهبة جدًا، وأصبحت شبه خالية من السكان.