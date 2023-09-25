تصل لـ3 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار عرائس المولد بالأسواق

أيام قليلة تفصلنا عن اقتراب احتفالات المولد النبوي الشريف، والذي يهل علينا يوم الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445، في حين يصادف تاريخ المولد النبوي في العام الميلادي 2023 يوم 27 سبتمبر، وهو من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمين من خلال شراء كميات من حلوى المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى شراء عروسة المولد والحصان كنوع من أنواع الاحتفالات.

موعد المولد النبوي

ومع اقترب موسم الاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يحرص خلالها المصريون على شراء حلوى المولد النبوي والعرائس المصنوعة من الحلوى، حيث بدأت محلات القاهرة والأسواق التجارية في تعليق العرائس المزينة بتاج وترتدي فستانًا مصممًا من أقمشة ملونة من الأشكال التي اعتدنا عليها منذ الصغر.

ورصدت "الدستور" أسعار عرائس المولد تزامنًا مع اقتراب المولد النبوي، وحجم الإقبال عليها بالمحال والأسواق، حيث جاءت على النحو التالي:

شهدت أسعار الحلوى والعرائس ارتفاعًا حادًا في الأسعار خلال الموسم الحالي مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على شراء الحلوى وعرائس المولد وغيرها من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

أسعار عروسة المولد

اختلفت أسعار عرائس المولد من محل لأخر ومن سوق لسوق، حيث أن هناك تفاوت في الأسعار بالمحال التجارية المعروفة وبين المحال التجارية في المناطق الشعبية والتي تواجدت فيها عرائس المولد بأسعار مخفضة تبدأ من 30 لـ 500 جنيهًا وفقًا لشكلها وحجمها، ورصدت "الدستور" أسعار عرائس المولد والتي كانت على النحو التالي: سعر عروسة المولد الخشبية تتراوح بين 100 حتى 300 جنيه، عروسة المولد الصغيرة يتراوح سعرها ما بين 200 حتى 500 جنيه للحجم الصغير، عروسة المولد على شكل الأميرة ياسمينا حجم صغير بسعر 400 جنيه.

كما أن عروسة المولد بالأضواء حجم متوسط تتراوح بين 300 وتصل إلى 750 جنيهًا، وسعر عروسة المولد متحركة وبالإضاءة حجم وسط 450 جنيهًا، عروسة المولد صغيرة بسعر 150 جنيهًا، سعر عروسة المولد كبيرة الحجم تبدأ من 1500 وتصل إلى 3000 جنيه، وتختلف الأسعار من مكان لأخر.

أسعار حلوى المولد

وتنوعت أسعار الحلوى داخل الشوادر، حيث أن سعرعلبة حلوى المولد النبوي الصغيرة وزن 2 كجم يصل لـ132 جنيهًا، فيما يبلغ سعر علبة حلوى المولد النبوي الصغيرة وزن 1 كيلو جرام نحو 65 جنيهًا، يبلغ سعر علبة حلوى المولد النبوي الصغيرة الـ10 قطع نحو 145 جنيهًا.