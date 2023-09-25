إيداع طبيب تخدير داخل مستشفى الطب النفسى لاتهامه بقتل والديه بالإسكندرية

قرر المستشار أحمد فايز، رئيس نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، إرسال أوراق التحقيقات إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لإيداع طبيب تخدير داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية تحت الملاحظة الطبية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وذلك بعد اتهامه بقتل والديه المسنين، مع استمرار حبسه علي ذمة التحقيقات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثتي بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة.

القبض على المتهم

كان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من القاء القبض على طبيب تخدير بعد اتهامه بقتل والده ووالدته المسنيين داخل شقتهما، حيث كان يقيم معهم بمنطقة فيصل بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

النيابة تبدأ التحقيقات

ومن جانبها بدأت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تحقيقاتها الموسعة في مقتل مسن وزوجته ذبحًا داخل شقتيهما شرق المحافظة، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام نجلهما طبيب التخدير بانهاء حياتهما، وكشف ملابسات الحادث.

المتهم يعاني من مرض نفسي

وكشفت التحريات الأولية من خلال شهادة الجيران، أن المتهم طبيب تخدير يعتقد أنه يعاني من مرض نفسي، وأنه عقب تنفيذ جريمته توجه للمسجد المجاور للمنزل، وظل يبكي بشدة ويؤذن ويهذي بكلمات غير مفهومة، وهو ما آثار استغراب رواد المسجد قبل أن يتم اكتشاف الجريمه.

وأضافت التحريات أن مكتشف جريمة قتل المجني عليهما نجلهما الثاني الذي أشار إلى أنه تلقى إشارة من الممرضة التي تقوم بمراعاة المريضين، وأنها فور وصولها لدى الشقة أخبرها طبيب التخدير بأنه قام بنقلهما للمستشفى طالبًا منها الانصراف حتى يخلص للنوم، إلا أنها ارتابت في أمره وأبلغت شقيقه الذي توجه إلى الشقة وعثر على جثة كل من والديه مذبوحين، فتم إبلاغ الجهات الأمنية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بالعثور على جُثة رجل مسن وزوجته متوفيين فى منزلهما بمنطقة فيصل دائرة قسم شرطة أول المنتزه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث، وتبين العثور على جثة رجل وزوجته غارقين في الدماء.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن مرتكب الواقعة نجلهما يعمل طبيب تخدير فجرى ضبطه واقتياده إلى قسم شرطة أول المنتزه لبدء التحقيق معه، وتم نقل جثامين المتوفيين إلى المشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.