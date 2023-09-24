"حرب الاستنزاف".. "الشرقاوي": إسرائيل فرحت بتنحي عبدالناصر لأنه العربي القادر على مناطحتهم

عرضت قناة "الوثائقية" الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف"، والذي يوثق تفاصيل تلك الحرب التي خاضتها مصر في أعقاب نكسة يونيو 1967، وكيف استطاع الجيش المصري أن يستأنف المعركة ضد العدو.

قال الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية والأدب العبري، أنه حدث في إسرائيل نوع من الفرحة العارمة لأن إسرائيل كانت ترى أنها تخلصت من القائد العربي الوحيد الذي لديه القدرة على مناطحة القوات العسكرية الإسرائيلية، وأن يجمع حوله الشمل العربي.

عبدالناصر كان يمثل لإسرائيل عدو لدود

وأضاف الدكتور خالد سعيد الباحث في الشئون الإسرائيلية والتاريخ العبري، أن عبدالناصر كان بالنسبة لهم في هذه الفترة يمثل نوعًا من الكاريزما وأنه عدو لدود وعدم لم يكن له نظير أنذاك خلال حقبة الخمسينات والستينات.

وأكد الفيلم أن البلد الذي خرج تو من نكسه أبى أن يستسلم بدأ أنهخسر معركة لكن الحرب لم تنتهي بعد.