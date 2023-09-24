قمصان: ثلاثية سانت جورج مطمئنة.. ولم نحسم التأهل بعد

أبدى سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة ‏على سانت جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، في ‏ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.‏

وأوضح قمصان أن البداية تعد مطمئنة وأن الأهلي يسير بخطوات واسعة، وإن كان لم يصل ‏بعد لأفضل مستوى، لكن تسجيل ثلاثة أهداف في أولى جولات الفريق يعد بداية قوية ومطمئنة ‏للفريق وللجماهير.‏

وأشار مدرب الفريق إلى أن فريق سانت جورج من أفضل الفرق في دور الـ32، وأن الأهلي ‏لم يحسم تأهله بشكل رسمي وما زال هناك مباراة عودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.‏

وأوضح قمصان أن الثنائي إمام عاشور ورضا سليم من العناصر المميزة، وطريقتهما تناسب ‏الفريق وتوقيت مشاركتهما يحسب للمدير الفني مارسيل كولر والذي ساعدهما بشكل مميز ‏للظهور مع الفريق.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي حقق فوزًا مطمئنًا في بطولة دوري ‏إفريقيا المحببة للجماهير، وأن الفريق جاهز للمنافسة في جميع البطولات التي يشارك بها هذا ‏الموسم.‏

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موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسانت جورج

تقام مباراة الإياب بين الأهلي وسانت جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري على ستاد القاهرة.

وحسم الأهلي بشكل كبير تأهله لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في الذهاب بثلاثية في مباراة تعد خارج الديار على ملعب الفريق الإثيوبي نظرا لعدم مطابقة الملاعب في إثيوبيا على اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان سانت جورج قد تخطى فريق كمكم بطل زنجبار بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين في دور الـ64 من البطولة.

وهو الدور الذي تم إعفاء الأهلي منه بصفته بطل النسخة الماضية من البطولة.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في نهائي البطولة بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.