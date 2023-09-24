الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمرو الحديدي: الأهلي كسب بطل إثيوبيا "بأقل مجهود"

الاهلي
الاهلي

أكد عمرو الحديدي، مدافع فريق الأهلي السابق أن نادي الأهلي فاز الليلة على سان جورج الإثيوبي بثلاث أهداف نظيفة بأقل مجهود في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا الذى أقيم على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم التى سجلها حسين الشحات هدفين وأحمد عبدالقادر.

قال الحديدي، في تصريحات الليلة إن أجمل ما في اللقاء استمرار عودة الروح التى بدأت فى لقاء المصري البورسعيدي، لافتًا إلى أن الفريق الأحمر كان بمقدوره مضاعفة النتيجة والخروج برقم قياسي لولا الفرص التى اهدرها محمود كهربا ومعه رامي ربيعة وإمام عاشور وصلاح محسن.

وأضاف لاعب الأهلي السابق أن الشوط الثاني أفضل من الأول خاصة من الناحية الهجومية وبعد التغييرات التى أجراها السويسري مارسيل كولر، بإشراك افشة وأحمد عبد القادر وكريستو، وصلاح محسن  الذى قدم مستوى جيد حيث بدأ يؤدي دوره الدفاعي.

قال نجم دفاع الأهلي السابق إن الخواجة السويسري يمتلك ثلاث مهاجمين هم الفرنسي أنتوني موديست ومحمود كهربا وصلاح محسن،  حيث يسعي الثلاثي لحجز أماكنهم فى تشكيل الأهلي.

وأكد الحديدي أن كهربا سنحت له سبع فرص على مدار شوطي اللقاء حتى تم تغييره.

أضاف صلاح محسن سنحت له فرصة من صناعة افشة لكنه لم يستثمرها ولو سحل كانت ستفرق معه كثيرا.

وتحفظ الحديدي، على إداء مروان عطية الذى لم يظهر بالشكل الجيد لأسباب غير مفهومة فى حين تألق أحمد نبيل كوكا،
وطالب عمرو الحديدي بضرورة عدم إجهاد علي معلول  ومنح الفرصة للصاعد كريم الدبيس خاصة أن الموسم مازال طويل .

ونجح فريق الاهلي في تحقيق الفوز الليلة بثلاثية نظيفة واقترب بقوة من عبور هذا الدور والمنافسة من جديد على لقب البطولة.

صلاح محسن أنتوني موديست محمود كهربا الخواجة السويسري ملعب ستاد القاهرة

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