الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في عمر الـ70.. هالك هوجان يتزوج من مدربة يوجا أمريكية

هوجان وزوجته
هوجان وزوجته

تزوج هالك هوجان البالغ من العمر 70 عاماَ للمرة الثالثة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من مدربة اليوجا سكاي ديلي، البالغة من العمر 45 عاماً، بحسب موقع PAGE 6 الأمريكي.

واقام الثنائي، حفل زفافهما في كليرووتر بولاية فلوريدا، حسبما أفادت وسائل إعلام متعددة.

هالك هوجان وليندا هوجان

وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل إن الزواج كان قرارًا وليد اللحظة، وحضر أطفال "ديلي" الثلاث حفل الزفاف، ومعهم نجل هوجان.

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حفل زفاف بسيط 

وأكد المصدر أن الثنائي "لم يرغب أي منهما في المبالغة في الحفل، بل فضلوا حفل رومانسي صغير يجمع أصدقائهم وأقاربهم لإعلان حبهما العميق والتزامهما تجاه بعضهما البعض."

وبحسب ما ورد، لم تحضر الابنة الكبرى لأيقونة المصارعة، بروك هوجان، الحفل، ومع ذلك، كان ابنه نيك هوجان حاضرًا.

هالك هوجان وسكاي ديلي

وأعلن العروسان  خطوبتهما للمرة الأولى  في يوليو الماضي، بعد أن تواعدا لمدة عام واحد.

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إصابة هوجان بشلل نصفي

آخر إصابة لهوجان، وفقا لتقارير صحفية انتهت بالشلل من الخصر إلى الأسفل إثر خطأ طبى تعرض له أثناء إجراء عملية جراحية في الظهر، الجراحة الأخيرة التي تحمل رقم 11 في ظهره لم تمر على خير.

"ديلي ميل" البريطانية أكدت أن هالك هوجان فقد الإحساس في الجزء السفلي من جسده بعد الجراحة، حيث خضع لعملية تعرض خلالها لإزالة بعض الأعصاب فى ظهره وهو ما أدى إلى فقدانه الإحساس والتحكم في نصفه السفلي ولم يعد يشعر بأى شىء تحت خصره ولكن لا يزال بإمكانه استخدام العصا للمشى.


أكثر المصارعين شعبية

اسم "هوجان" الحقيقي هو تيري جين بوليا، وهو من مواليد 11 أغسطس 1953 بولاية جورجيا دخل عالم المصارعة الحرة عام 1979 واختار لنفسه شخصية  باسم هوليوود هوجان عام 1996.

ويصنف "هوجان" من أكثر المُصارعين شعبية فى الاتحاد العالمى للمصارعة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

هالك هوجان اشتهر بنشاطه الجنوني مما جعله يكتسب شعبية كبيرة حول العالم، وبعد سنوات من ممارسة اللعبة العنيفة تلقى أكثر من إصابة دعته لإجراء عدد كبير من العمليات الجراحية.

هالك هوجان مصارع زفاف زواج هوجان لاعب المصارعة الحرة

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