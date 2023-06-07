الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفاة نجم المصارعة الشهير "آيرون شيخ" عن عمر يناهز 81 عاماً

آيرون شيخ
آيرون شيخ

أعلنت عائلة آيرون شيخ، عن وفاة المصارع الشهير في WWE وشخصيته الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عمر يناهز 81 عامًا، وأكد ممثله جيان ماجن الوفاة لشبكة سي بي إس نيوز.

وصفت عائلته أسطورة المصارعة، واسمه الحقيقي حسين خسرو علي وزيري، بأنه "شخصية بارزة تركت بصمة لا تصدق في عالم المصارعة المحترفة" في بيان، ولم يعلن عن سبب وفاته.

وكتبوا على تويتر: "ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة الشيخ الحديدي، لكننا سعداء أنه رحل عن هذا العالم بسلام، تاركًا وراءه إرثًا سيدوم لأجيال قادمة".

ووفقًا لشبكة ESPN، كان وزيري، من أصل إيراني، حارساً شخصياً لشاه إيران محمد رضا بهلوي، وكان مصارعًا يونانيًا رومانيًا وكاد أن يكوّن منتخب بلاده الأولمبي في عام 1968.

انتقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة وأصبح مساعدًا لمدرب فريق المصارعة الأمريكي، ذهب إلى المصارعة المحترفة وانضم إلى WWF في عام 1979، وفاز بلقب WWF العالمي للوزن الثقيل في عام 1984، تم إدخال The Iron Sheik في قاعة مشاهير WWE في عام 2005.

بينما شهد معظم نجاحه في الثمانينيات، حيث قاتل ضد Hulk Hogan وSgt. Slaughter، اكتسب حقبة جديدة من المعجبين بحضوره على Twitter، وغالبًا بتغريداته الغريبة، لدى The Iron Sheik أكثر من 643000 متابع على منصة التواصل الاجتماعي.

قالت عائلته: "لقد كان أبًا محبًا ومخلصًا"، "لقد غرس فيهم قيم المثابرة والعزم وأهمية متابعة أحلامهم. كان توجيه الشيخ الحديدي وإيمانه الراسخ بإمكاناتهم بمثابة قوة دافعة لأطفاله، مما مكنهم من أن يصبحوا أفضل نسخ لأنفسهم".

آيرون شيخ المصارع wwe مواقع التواصل الاجتماعي حسين خسرو علي وزيري

الأكثر قراءة

"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

نقيب الجزارين: تراجع أسعار اللحوم هذا الأسبوع

تجديد حبس 7 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية حادة غدًا الخميس

محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بترقية 6280 معلمًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس