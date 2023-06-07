وفاة نجم المصارعة الشهير "آيرون شيخ" عن عمر يناهز 81 عاماً

أعلنت عائلة آيرون شيخ، عن وفاة المصارع الشهير في WWE وشخصيته الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عمر يناهز 81 عامًا، وأكد ممثله جيان ماجن الوفاة لشبكة سي بي إس نيوز.

وصفت عائلته أسطورة المصارعة، واسمه الحقيقي حسين خسرو علي وزيري، بأنه "شخصية بارزة تركت بصمة لا تصدق في عالم المصارعة المحترفة" في بيان، ولم يعلن عن سبب وفاته.

وكتبوا على تويتر: "ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة الشيخ الحديدي، لكننا سعداء أنه رحل عن هذا العالم بسلام، تاركًا وراءه إرثًا سيدوم لأجيال قادمة".

ووفقًا لشبكة ESPN، كان وزيري، من أصل إيراني، حارساً شخصياً لشاه إيران محمد رضا بهلوي، وكان مصارعًا يونانيًا رومانيًا وكاد أن يكوّن منتخب بلاده الأولمبي في عام 1968.

انتقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة وأصبح مساعدًا لمدرب فريق المصارعة الأمريكي، ذهب إلى المصارعة المحترفة وانضم إلى WWF في عام 1979، وفاز بلقب WWF العالمي للوزن الثقيل في عام 1984، تم إدخال The Iron Sheik في قاعة مشاهير WWE في عام 2005.

بينما شهد معظم نجاحه في الثمانينيات، حيث قاتل ضد Hulk Hogan وSgt. Slaughter، اكتسب حقبة جديدة من المعجبين بحضوره على Twitter، وغالبًا بتغريداته الغريبة، لدى The Iron Sheik أكثر من 643000 متابع على منصة التواصل الاجتماعي.

قالت عائلته: "لقد كان أبًا محبًا ومخلصًا"، "لقد غرس فيهم قيم المثابرة والعزم وأهمية متابعة أحلامهم. كان توجيه الشيخ الحديدي وإيمانه الراسخ بإمكاناتهم بمثابة قوة دافعة لأطفاله، مما مكنهم من أن يصبحوا أفضل نسخ لأنفسهم".