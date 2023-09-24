الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس أبوظبى يعلن أسعار ودية الفراعنة مع الجزائر وزامبيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن مجلس أبو ظبى الرياضى، أسعار تذاكر مباراتى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مع نظيريه الجزائرى والزامبى.

ويخوض منتخب مصر معسكر مغلق فى الإمارات يتخلله مباراتين الأولى مع زامبيا يوم 12 أكتوبر المقبل والثانية يوم 16 من الشهر نفسه فى إطار استعدادات المنتخبات الثلاث لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار.

وتتراوح أسعار تذاكر المباراتين بين 14 درهم إماراتى للدرجة الثالثة حتى 140 درهما للمقصورة الرئيسية، حيث تم تقسيم التذاكر إلى 10 فئات متفاوتة فى الأسعار وفقا للدرجات والأماكن المختلفة فى مدرجات استاد هزاع بن زايد الذى يستضيف المباراتين.

ورفع مجلس أبو ظبى الرياضى شعار معسكر الأشقاء على تلك المباريات نظرا لتواجد منتخبى مصر والجزائر فى بلد عربى شقيق ما يعكس روح المحبة بين الدول العربية الشقيقة.

ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين خلال معسكره في العين، على ستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر الشقيق يوم 16 من الشهر نفسه، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

المنتخب الوطني منتخب مصر معسكر أكتوبر ودية الجزائر الجزائر معسكر الإمارات

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