الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللجنة العليا للطوارئ بليبيا: ضحايا الفيضانات الموثقة بوزارة الصحة 3868 حالة وفاة

ليبيا
ليبيا

قال المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ في ليبيا، محمد الجارح، إن عمليات أخذ عينات الدم الوراثية مستمرة، وذلك من أجل جمع البيانات وتوحيدها، موجهًا نداء لأهالي المفقودين بإعطاء عينات إلى المراكز المتواجدة في منطقة شيحة والثاني في باب طبرق، للمساعدة في التعرف على المفقودين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أنه على المستوى الميداني يوجد 8 فرق من الخارج تساهم في عمليات البحث عن المفقودين والضحايا وهي "مصر وتركيا، والجزائر، والإمارات، وفرق الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي"، وغيرهم

 المستشفيات الأجنبية مستمرة في تقديم الخدمات الصحية

وتابع أن المستشفيات الأجنبية مستمرة في تقديم الخدمات الصحية وعدد الحالات في المستشفى التركي 168 حالة و30 حالة في الروسي و86 في المستشفى الفرنسي وواحدة منهم لإجراء تدخل جراحي، مشيرًا  إلى أن لجنة الدعم النفسي مستمرة في خطتها والتنظيم والانتشار في درنة أو مناطق الجبل الأخضر المتضررة. 

وأكد أن حصيلة ضحايا الفيضانات الموثقة بوزارة الصحة وصلت إلى 3868 حالة وفاة. 

اللجنة العليا للطوارئ ليبيا ضحايا الفيضانات الموثقة بوزارة الصحة 3868 حالة وفاة المستفيات الأجنبية

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