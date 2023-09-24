الأهلى يتقدم على سانت جورج بهدف حسين الشحات فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29.

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أحداث الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بقوة بحثًا عن تسجيل هدف التقدم في شباك سانت جورج الإثيوبي.

وشهدت الدقيقة 10 محاولة هجومية للنادي الأهلي بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 13 ركلة ركنية جديدة للنادي الأهلي على يسار مرمى سان جورج، نفذها علي معلول بعرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة ارتدت من جسد أحد المدافعين وانتهت معها الخطورة.

محمود كهربا أهدر هدفًا محققًا في الدقيقة 18 بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى كهربا المتمركز داخل منطقة الجزاء بدون رقابة، لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

منح حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف التقدم للمارد الأحمر أمام سانت جورج الإثيوبي.

جاء الهدف في الدقيقة 29 بعد تمريرة من إمام عاشور إلى حسين الشحات الذي تقدم ومرر الكرة من بين قدمي المدافع ثم يضعها أرضية رائعة على يسار الحارس.

في الدقيقة 33 تسديدة ضعيفة عن طريق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس باهيرو نيجاش بسهولة.

وفي الدقيقة 36 سدد إمام عاشور كرة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها الحارس باهيرو نيجاش وأخرجها إلى ركلة ركنية.

ركلة ركنية للنادي الأهلي على يسار مرمى سان جورج، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة لاختراق الدفاعات قبل أن تصل بالنهاية لمحمد عبدالمنعم في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.