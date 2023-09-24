تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الديربي: بيلينجهام أساسيًا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو، في ديربي العاصمة الإسبانية، بقمة مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق " الأتلتي".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، فشهد البدء بالألماني توني كروس في مركز وسط الملعب الدفاعي على حساب أوريلين تشواميني، فيما يلعب فران جارسيا كظهير أيسر، ويعوض لوكاس فاسكيز غياب زميله داني كارفاخال في الجبهة اليمنى، فيما يجلس خوسيلو ماتو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

‏خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - فران جارسيا

خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس

وخرج البرازيلي فينيسيوس جونيور من قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو، بسبب التهابات في المعدة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.