"27 ألف شنطة".. استعدادات حياة كريمة للعام الدراسية الجديد

أوضحت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة توضح آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن حياة كريمة تتعامل مع الأهالي الأكثر احتياجاً في القري، موضحة أنه تم إطلاق العام الماضي "عايزين نتعلم" للاحتياجات المدرسية ودفع المصروفات للطلاب الأكثر احتياجاً.

وأضافت أن المؤسسة هذا العام وزعت 27 ألف شنطة على مستوى المحافظات للطلاب الأكثر احتياجاً في القرى، مشيرة إلى أن القطاع الميداني بالمؤسسة يعاون قطاع التعليم من خلال المتطوعين.

وأشارت إلى أنه استعداد للعام الدراسي الجديد "حياة كريمة" و"التحالف الوطني" يوزعان مستلزمات دراسية على الطلاب الأولى بالرعاية.