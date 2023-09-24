الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ويزو: كنت أهوى الرقص في البداية ولم يكن في تفكيري التمثيل

ويزو
ويزو

قالت الفنانة دينا محسن "ويزو"، إنها كانت تقدم استعراضات وهي في الصف الأول الإعدادي، وكانت تهوى الرقص ولم تكن تفكر في التمثيل.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها بعد التحاقها بكلية التربية وجدت أن الكلية فيها فريق تمثيل فقررت خوض التجربة، مؤكدة أن التدريس لا يبتعد كثيرًا عن التمثيل، لأن الاثنين مسرح ومرتبطين ببعضهما.

أول مرة يمثل فيها زوجها معها

وتابعت أن عملها على المسرح ساعدها في التربية العملي في الصف الثالث الجامعي، وقدمت مسرحية "الجريمة والعقاب"، وكانت في أولى جامعة ووقفت على المسرح للمرة الأولى وكانت لسيدة قوية وكان يمثل معها فيها شريف زوجها فكانوا زملاء في الجامعة.

وأشارت إلى أن أول تصفيق للجمهور لها قلبها كان سيقف، مؤكدة أن نفس الرهبة تجدها في كل مرة تقف فيها على المسرح.

ويزو تهوى الرقص استعراضات المسرح التدريس كلية التربية

مواد متعلقة

تكريم أسرة مسلسل "ستهم" ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربى (صور)

تكريم نجوم المسرح السكندرى خلال افتتاح الدورة 13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

مهرجان المسرح العربى يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة العروض غير المتخصصة

الخميس.. "القومية" تغنى أعمال وردة وفريد الأطرش على المسرح الكبير بالأوبرا

المسرح المكشوف يرفع لافتة "كامل العدد" فى حفل الموسيقار شادى مؤنس بالأوبرا

تكريم الفنانة هاجر الشرنوبي في مهرجان المسرح العربي

"ويزو" تكشف حقيقة فقدان وزنها بعد الصور التى نشرت لها مؤخرًا

الأكثر قراءة

بعد تحذير العالم الهولندى.. كيف يتنبأ العلماء والخبراء بالزلازل؟

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

شروط الإسكان الاجتماعي 2023/2024| ما هي المستندات المطلوبة؟

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

تدشين حملة مواطن لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد..الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنون المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟