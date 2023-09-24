ويزو: كنت أهوى الرقص في البداية ولم يكن في تفكيري التمثيل

قالت الفنانة دينا محسن "ويزو"، إنها كانت تقدم استعراضات وهي في الصف الأول الإعدادي، وكانت تهوى الرقص ولم تكن تفكر في التمثيل.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها بعد التحاقها بكلية التربية وجدت أن الكلية فيها فريق تمثيل فقررت خوض التجربة، مؤكدة أن التدريس لا يبتعد كثيرًا عن التمثيل، لأن الاثنين مسرح ومرتبطين ببعضهما.

أول مرة يمثل فيها زوجها معها

وتابعت أن عملها على المسرح ساعدها في التربية العملي في الصف الثالث الجامعي، وقدمت مسرحية "الجريمة والعقاب"، وكانت في أولى جامعة ووقفت على المسرح للمرة الأولى وكانت لسيدة قوية وكان يمثل معها فيها شريف زوجها فكانوا زملاء في الجامعة.

وأشارت إلى أن أول تصفيق للجمهور لها قلبها كان سيقف، مؤكدة أن نفس الرهبة تجدها في كل مرة تقف فيها على المسرح.